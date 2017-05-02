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  • Акинфеев: «Прекрасно понимаю, какая публика сидит в интернете. Это дошкольный или школьный возраст»

Акинфеев: «Прекрасно понимаю, какая публика сидит в интернете. Это дошкольный или школьный возраст»

2 мая 2017, 19:51
51

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к критике, связанной с антирекордом в еврокубках. 31-летний россиянин пропускает в международных матчах клубов на протяжении 43-х матчей подряд.

«Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: «Ну ты там не переживай за эту серию». Я говорю: «Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?» Мне-то что переживать — я стараюсь делать свою работу. Иногда вот так вот получается — очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд Акинфеев. Нормально все, успокойтесь.

Интернет для меня — это закрытая тема. Я не захожу ни на какие спортивные сайты. Когда мне говорят что-то про Инстаграм или ВКонтакте, я отвечаю, что меня там нет и не будет. Негатив — это даже слишком мягкое слово относительно того, что можно получить по своему поводу в интернете. Ты можешь кого угодно поливать, ведь кто тебя там увидит. Хотя я прекрасно понимаю, какая публика там сидит. Это дошкольный или школьный возраст, когда совсем мало адекватности.

Мне с этими людьми не жить, у меня никаких дел с ними по жизни нет и не будет, и отвечать гадостью на гадость я не собираюсь, потому что меня родители так воспитали, я просто не хочу ввязываться во всю эту грязь», — сказал Акинфеев в интервью изданию Rolling Stone.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 32-х матчах всех турниров. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (51)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Kotofey75
1493744486
Игоряша... Возможно родители тебя хорошо воспитали. НО! Ты это интервью давал и не знал, что оно в инете появится? Как и подвиги твоего папашки героического (воспитателя твоего)? Кто спорит, со всяким может случится, только лицемерить не надо. Против многих отсюда "школьников" ты еще ссаный котенок... Так-то.
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Karpathian
1493745158
По любому сидит с фейка вк, год рождения не указан, на аватаре условный Нойер и срет в пабликах типа футбольных мемов)
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ufos73
1493746487
Теперь ясно куда пропали все болелы коней, они просто перестали переживать за ЦСКА, и стали переживать за детей! Дело то впринципи правильное, че за них переживать ))) (33 летний дошкольник)
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cska-62
1493746792
Игорь, наверное, не имеет представления об интернете. Во-первых, никто из нормальных людей там "не сидит". Во-вторых, почти каждый имеет какие-то аккаунты в сетях (или один аккаунт?!), на которые заходит периодически в течение дня, и впускает в них того, кого считает нужным. Детей, матерящихся и прочих обычно никто к себе не пускает. А вот с друзьями и знакомыми можно перекинуться парой фраз или ссылками, вместо того, чтобы по электронной почте им писать или звонить по телефону, отвлекая от дел.
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R015RK
1493747612
Игорек, ты молодец. Но в домик голы пропускать не стоит
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NEON-SM
1493747636
Игорь то что смеются, не принимай близко к сердцу, это скорее добрая ирония, а в том что пропускаешь виновата вся команда, что с цска что со сборной особенно. Хотя чего скрывать, антирекрод забавный
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n1hat
1493747721
Ну правильно, когда ему в интернете сидеть, если он всё время в зад долбится с вернблумом))
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sochi-2013
1493748231
Похер ему на всех- играет за деньги. Болельщики? Это кто? Не знаю таких!
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за ЦСКА с 1980г
1493749850
Акинфеев,говори да не заговаривайся..Ты видать плохо историю знаешь..Почитай про Древний Рим-колыбель истории. Всегда считалось,кто завоюет публику,тот завоюет власть..А ты видать кроме своего Я ничего уже завоевать не сможешь..
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plehanov6
1493762559
Мне абсолютно насрать на его "рекорды", но потому как он ведет себя на поле, в том числе по отношению к своим же партнерам, это высокомерный, говнявый человечек!
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