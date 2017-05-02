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    Акинфеев: «Прекрасно понимаю, какая публика сидит в интернете. Это дошкольный или школьный возраст»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к критике, связанной с антирекордом в еврокубках. 31-летний россиянин пропускает в международных матчах клубов на протяжении 43-х матчей подряд.

    «Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: «Ну ты там не переживай за эту серию». Я говорю: «Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?» Мне-то что переживать — я стараюсь делать свою работу. Иногда вот так вот получается — очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд Акинфеев. Нормально все, успокойтесь.

    Интернет для меня — это закрытая тема. Я не захожу ни на какие спортивные сайты. Когда мне говорят что-то про Инстаграм или ВКонтакте, я отвечаю, что меня там нет и не будет. Негатив — это даже слишком мягкое слово относительно того, что можно получить по своему поводу в интернете. Ты можешь кого угодно поливать, ведь кто тебя там увидит. Хотя я прекрасно понимаю, какая публика там сидит. Это дошкольный или школьный возраст, когда совсем мало адекватности.

    Мне с этими людьми не жить, у меня никаких дел с ними по жизни нет и не будет, и отвечать гадостью на гадость я не собираюсь, потому что меня родители так воспитали, я просто не хочу ввязываться во всю эту грязь», — сказал Акинфеев в интервью изданию Rolling Stone.

    В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 32-х матчах всех турниров. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 19:51
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 4 мая 2017, 00:18

      " Это дошкольный или школьный возраст, когда совсем мало адекватности. " Олежек 30 годиков из садика и сразу за компьютер...

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 3 мая 2017, 18:07

      Совсем обезумел((
      Лучше тогда вообще отменить деньги, раз они до такого доводят

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 3 мая 2017, 17:24

      Акинфеев хороший вратарь это точно. Хоть и болею за Спартак его( Акинфеева) уважаю, как хорошего и качественного игрока.

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 3 мая 2017, 15:46

      Правильно игорь я бы тоже не обращал внимание, когда тебе несколько миллионов в месяц платят по моему вообще по фигу что там говорят, можно всех на посылать главное что все в шоколаде.

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 3 мая 2017, 07:11

      Непруха...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 3 мая 2017, 02:12

      Ой, нас оценили...))) ё маё а мне лет то много уже...))) Ишь ты...сказал, как отрезал))) крутой)))

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > zlobny_zenitos 3 мая 2017, 11:39

      Ну если ты считаешь себя неадекватом... то да

      -1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 3 мая 2017, 01:50

      пора в рпфл инквизицию проводить,много страшных вирусов...то вирус коко(инстаграмиться),то теперь вирус дзюбишки(обсирать болел)...небожители бля...."потому что меня родители так воспитали"-не так давно видели кто тебя восритывал и понятно почему такое ..... выросло

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 3 мая 2017, 01:02

      Мне абсолютно насрать на его "рекорды", но потому как он ведет себя на поле, в том числе по отношению к своим же партнерам, это высокомерный, говнявый человечек!

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      Рейтинг: +498

      Поль 3 мая 2017, 00:33

      Перекличка: 29! следующий...

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      Рейтинг: +6913

      батог > Поль 3 мая 2017, 19:21

      63!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 мая 2017, 23:17

      Игорь, да не переживай ты так! Хоть 43 матча пропускаешь - ничего страшного, тебе 31 год уже - ещё 2 ну может 3 года рекорд свой поукрепляешь - и всё, потом его уже вобще никому не побить! А ты на покой пойдёшь, ну или тренером станешь - будешь юных рекордсменов учить!

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