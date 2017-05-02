Акинфеев: «Прекрасно понимаю, какая публика сидит в интернете. Это дошкольный или школьный возраст»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к критике, связанной с антирекордом в еврокубках. 31-летний россиянин пропускает в международных матчах клубов на протяжении 43-х матчей подряд.

«Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: «Ну ты там не переживай за эту серию». Я говорю: «Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?» Мне-то что переживать — я стараюсь делать свою работу. Иногда вот так вот получается — очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд Акинфеев. Нормально все, успокойтесь.

Интернет для меня — это закрытая тема. Я не захожу ни на какие спортивные сайты. Когда мне говорят что-то про Инстаграм или ВКонтакте, я отвечаю, что меня там нет и не будет. Негатив — это даже слишком мягкое слово относительно того, что можно получить по своему поводу в интернете. Ты можешь кого угодно поливать, ведь кто тебя там увидит. Хотя я прекрасно понимаю, какая публика там сидит. Это дошкольный или школьный возраст, когда совсем мало адекватности.

Мне с этими людьми не жить, у меня никаких дел с ними по жизни нет и не будет, и отвечать гадостью на гадость я не собираюсь, потому что меня родители так воспитали, я просто не хочу ввязываться во всю эту грязь», — сказал Акинфеев в интервью изданию Rolling Stone.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 32-х матчах всех турниров. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.