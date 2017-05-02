Ибрагимович: «Скоро мы вместе будем наслаждаться моей игрой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выложил на своей странице в Instagram фотографию прооперированного колена, подписав его: «Еще раз спасибо за поддержку. Скоро мы будем вместе наслаждаться моей игрой».

Напомним, 35-летний игрок получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Ранее сообщалось, что на восстановление ему потребуется порядка девяти месяцев.

В нынешнем сезоне швед провел 46 встреч, записав в свой актив 28 голов и 10 результативных передач.