Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович: «Скоро мы вместе будем наслаждаться моей игрой»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выложил на своей странице в Instagram фотографию прооперированного колена, подписав его: «Еще раз спасибо за поддержку. Скоро мы будем вместе наслаждаться моей игрой».

    Напомним, 35-летний игрок получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Ранее сообщалось, что на восстановление ему потребуется порядка девяти месяцев.

    В нынешнем сезоне швед провел 46 встреч, записав в свой актив 28 голов и 10 результативных передач.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 мая 2017, 20:08

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 мая 2017, 19:58

      О,дааа,мы ждём Каа..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 2 мая 2017, 19:15

      Каков наглец)!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 2 мая 2017, 19:14

      Together*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 2 мая 2017, 18:53

      Здоровья Ибра!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 2 мая 2017, 18:53

      В этот раз скромненько)
      Но, здоровью Златану.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 18:33

      Уважуха чувак, после таких травм и в таком возрасте почти никто не возвращается

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 18:31

      9 месяцев наблюдаться и 3 месяца интенсивных тренировок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11