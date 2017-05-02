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    «Интер» претендует на Турана

    «Интер» рассматривает хавбека «Барселоны» Арда Турана в качестве одного из вариантов усиления атаки. Турок потерял место в основном составе каталонцев и, по всей видимости, не входит в дальнейшие планы сине-гранатовых.

    По информации СМИ, еще одним претендентом на 30-летнего футболиста является «Арсенал».

    Действующее соглашение Турана с «блауграной» рассчитано до июня 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 30-ти встречах, записав на свой счет 13 голов и семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 28 миллионов евро.

    Источник: AS

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    02.05.2017 13:12
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