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    «Краснодар» готовит два официальных заявления

    Как сообщает пресс-служба «Краснодара», сегодня будут сделаны два официальных заявления, которые будут опубликованы в течение дня.

    «Сегодня, 2 мая, ФК «Краснодар» планирует сделать два официальных заявления. Они будут опубликованы на официальном сайте клуба в течение дня», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Напомним, что в матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле не смог переиграть «Анжи» – 0:0. В турнирной таблице «быки» располагаются на четвертой строчке с 45 очками. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 15 очков.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    02.05.2017 10:41
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 17:04

      Заявления про косяки судей в матчах против Арсенала и Анжи, вот вся инфа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 16:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      смена тренера наверняка

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 2 мая 2017, 15:25

      Пора бы уже, время - вечер... Скоро Кубок, не до заявлений будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 13:59

      Магнит закроют?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 мая 2017, 13:10

      1. Шалимов уходит !

      2. Главным тренером назначен ??????????

      )))))))

      А,вообще,Краснодар, четвёртый клуб в РФПЛ,что он и доказывает,выше ,ПОКА,не получается .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 2 мая 2017, 11:08

      Неужели Галицкий проект закрывает?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > altair2004 2 мая 2017, 11:35

      Переоборудуют в самый большой мегамаркет "Магнит".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 2 мая 2017, 11:06

      Шалимов всё?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 мая 2017, 11:06

      Очень надеюсь, что первый указ Галицкого будет об изгнании из клуба Шалимова, как не оправдавшего ВИСОКОГО ДОВЕРИЯ !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 2 мая 2017, 11:02

      умопомрачительная новость: "скоро будет новость" ))) ну и ну))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 2 мая 2017, 10:57

      Приковывают внимание!!!

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