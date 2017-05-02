«Краснодар» готовит два официальных заявления

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», сегодня будут сделаны два официальных заявления, которые будут опубликованы в течение дня.

«Сегодня, 2 мая, ФК «Краснодар» планирует сделать два официальных заявления. Они будут опубликованы на официальном сайте клуба в течение дня», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что в матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле не смог переиграть «Анжи» – 0:0. В турнирной таблице «быки» располагаются на четвертой строчке с 45 очками. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 15 очков.