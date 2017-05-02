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    Веденеев: «Зенит» победил «Томь» с натугой»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев считает, что игра в исполнении футболистов команды из Санкт-Петербурга не отвечает чемпионским амбициям. Он добавил, что фанатам стоит радоваться второму месту «Зенита» в турнирной таблице.

    «Если что и радует, то второе место «Зенита» в таблице. А что до матча, то невнятная игра команды Луческу не новость. Три очка, которые завоевал «Зенит» в матче с аутсайдером, входили в разряд «плановых». Где еще их набрать, как не в трех последних матчах с «Уралом», «Оренбургом» и «Томью». Впрочем, в каждом из них, на удивление, была своя интрига. Вот и вчера победили с натугой… Надеялся, что хотя бы в Томске игроки «Зенита» воспрянут духом, отойдут от стереотипа, который у них выработался этой весной.

    А какие задачи поставил перед собой Александр Кокорин? Как он настраивается на каждую следующую игру так, чтобы сыграть в полную силу и заставить бояться соперника? Как с этим у других игроков «Зенита»? Они ждут, что их настроит тренер? Или что президент клуба выпишет дополнительные премиальные?

    Понятно, что в карьере каждого спортсмена наступает некий депрессивный момент. Когда он понимает, что все в жизни хорошо, место в составе гарантировано, что большая зарплата меньше не станет. Когда перестает выделяться адреналин перед игрой. Но есть еще такое понятие, как «ответственность профессионала». Сейчас настал период, когда как раз об этом и должны задуматься футболисты «Зенита» – считает Веденеев.

    Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Зенит» закончился со счетом 0:2.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    02.05.2017 10:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +628

      somn 2 мая 2017, 13:56

      Что разнылся Веденеев? С Томью можно было не ломаться, да простят меня их болельщики за этот факт. Два-ноль вполне приличный результат, без травм и головной боли.

      0
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 2 мая 2017, 13:45

      Например?Енисей?Динамо?Дальше?Продолжи свой громадный список

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2017, 12:48

      даже многие команды ФНЛ играют сейчас лучше чем нынешний табор Зенита просто удивительно за что они там все такие бабки получают

      -2
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > Garrincha58 2 мая 2017, 13:50

      Кто еще играет лучше Зенита?Аааааа)Как я сразу не понял,Спартак 2 же есть

      2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 2 мая 2017, 11:34

      Тут Веденеев прав на 200%. Вот кого уважаю за грамотный анализ ситуации в команде. 1. Совершенно непрофессиональное отношение к работе. У вас был Халк. Показал мастер класс. Какого рожна вам еще надо. А если ничего не нужно. До свидания. К большому сожалению огромная армия болельщиков не может никак повлиять на условия договора, заключаемого между клубом и игроком. Предлагаю ввести в договор такой пункт как досрочное расторжение за непрофессиональное отношение к работе с вычетом 80% уже полученных средств от работодателя, но не отработанных работником ввиду нерадивого отношения к работе.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2017, 11:04

      Зенит сейчас в самой слабой своей форме за все время.

      1
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 2 мая 2017, 10:23

      Ну какая натуга?)Томь в створ ворот то не ударила! Конечно Зенит не феерил, но победили мы намного спокойнее, чем с Оренбургом. Я думаю, должен был быть разгром вообще, забей Мак, Дзюба или Шатов

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Roman Viktorovich 2 мая 2017, 10:36

      Честно признаться, мне эта игра скорее понравилась, в отличии от тех же двух последних. Во многих моментах просто невезение какое-то. Да и вратарь томичей - это что-то!)

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > Bivaliy67 2 мая 2017, 10:51

      Да, Мелихов прогрессирует, причем очень солидно! Я тоже не согласен с Луческу, который больше доволен результатом, чем игрой. Конечно, много вопросов по игре, да они и некуда не денутся уже, но по игре на два мяча еще, я думаю мы наиграли

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