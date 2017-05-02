Веденеев: «Зенит» победил «Томь» с натугой»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев считает, что игра в исполнении футболистов команды из Санкт-Петербурга не отвечает чемпионским амбициям. Он добавил, что фанатам стоит радоваться второму месту «Зенита» в турнирной таблице.

«Если что и радует, то второе место «Зенита» в таблице. А что до матча, то невнятная игра команды Луческу не новость. Три очка, которые завоевал «Зенит» в матче с аутсайдером, входили в разряд «плановых». Где еще их набрать, как не в трех последних матчах с «Уралом», «Оренбургом» и «Томью». Впрочем, в каждом из них, на удивление, была своя интрига. Вот и вчера победили с натугой… Надеялся, что хотя бы в Томске игроки «Зенита» воспрянут духом, отойдут от стереотипа, который у них выработался этой весной.

А какие задачи поставил перед собой Александр Кокорин? Как он настраивается на каждую следующую игру так, чтобы сыграть в полную силу и заставить бояться соперника? Как с этим у других игроков «Зенита»? Они ждут, что их настроит тренер? Или что президент клуба выпишет дополнительные премиальные?

Понятно, что в карьере каждого спортсмена наступает некий депрессивный момент. Когда он понимает, что все в жизни хорошо, место в составе гарантировано, что большая зарплата меньше не станет. Когда перестает выделяться адреналин перед игрой. Но есть еще такое понятие, как «ответственность профессионала». Сейчас настал период, когда как раз об этом и должны задуматься футболисты «Зенита» – считает Веденеев.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Зенит» закончился со счетом 0:2.