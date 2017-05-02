Президент «ПСЖ»: «Если мы хотим, чтобы Лига 1 стала лучше, надо обратить внимание на работу судей»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал судейство в матче своей команды против «Ниццы» (1:3) в рамках 35-го тура чемпионата Франции.

«Если мы хотим, чтобы Лига 1 стала лучше, нам надо обратить внимание на работу судей, потому что последняя игра «ПСЖ» была кошмаром. Это ненормально. Я не говорю, что мы проиграли только из-за судьи, но если нам нужен чемпионат высокого уровня – судейство заслуживает особого внимания», – считает Аль-Хелаифи.

В концовке встречи на «Альянц Ривьере» Тиаго Мотта и Анхель Ди Мария получили прямые красные карточки.

«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Монако» на три очка. У команды Леонардо Жардима есть матч в запасе.