Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов и Дзюба – в стартовом составе «Зенита», Пугин и Соболев выйдут с первых минут у «Томи»

    «Зенит» назвал стартовый состав на поединок 26-го тура РФПЛ с «Томью».

    «Томь»: Мелихов, Митерев, Карымов, Пулич, Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский, Голышев, Пугин, Соболев.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Гарсия, Жулиано, Эрнани, Шатов, Данни, Дзюба.

    Матч состоится в Томске на стадионе «Труд». Начало – в 13:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 1 мая 2017, 14:00

      Дзюба мешок с дерьмом!Пока он буде занимать место в составе,Зенит будет деградировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 1 мая 2017, 13:56

      ТОМЬ не томи..,сотвори чудо ! ! !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 1 мая 2017, 13:46

      Томь бороться! Сломайте дзюбу надолго!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ 1 мая 2017, 13:38

      Зенит раз учился играть,и очки в последнее время совсем другие клубы приносят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 1 мая 2017, 12:44

      зенит лучшие клуб последних не скольких лет просто у команду не удачный сезон у всех они бывают а тянут потому что кому ещё в лиге чемпионов участвовать спартак не понятная команда хотя это их ней сезон они лучшие в этом сезон цска они на спаде они омалаживаются поэтому лучше им выступать в лиге чемпионов

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 мая 2017, 12:35

      После матча Зенита с Уралом даже болельщики Томи не верят в положительный результат сегодня...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev > Томь вперёд 1 мая 2017, 12:45

      это к руководству РФС которое надо разгонять и особено Мутко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 12:23

      хорошо что кокошку не выпускают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 12:22

      да там всё понятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 1 мая 2017, 12:11

      это шанс для питера

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11