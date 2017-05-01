Шатов и Дзюба – в стартовом составе «Зенита», Пугин и Соболев выйдут с первых минут у «Томи»

«Зенит» назвал стартовый состав на поединок 26-го тура РФПЛ с «Томью».

«Томь»: Мелихов, Митерев, Карымов, Пулич, Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский, Голышев, Пугин, Соболев.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Гарсия, Жулиано, Эрнани, Шатов, Данни, Дзюба.

Матч состоится в Томске на стадионе «Труд». Начало – в 13:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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