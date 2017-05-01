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  • Шатов и Дзюба – в стартовом составе «Зенита», Пугин и Соболев выйдут с первых минут у «Томи»

Шатов и Дзюба – в стартовом составе «Зенита», Пугин и Соболев выйдут с первых минут у «Томи»

1 мая 2017, 12:03
11

«Зенит» назвал стартовый состав на поединок 26-го тура РФПЛ с «Томью».

«Томь»: Мелихов, Митерев, Карымов, Пулич, Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский, Голышев, Пугин, Соболев.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Гарсия, Жулиано, Эрнани, Шатов, Данни, Дзюба.

Матч состоится в Томске на стадионе «Труд». Начало – в 13:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Томь Зенит
Комментарии (11)
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Maksim Lagerev
1493629901
это шанс для питера
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NEON-SM
1493630579
да там всё понятно
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NEON-SM
1493630632
хорошо что кокошку не выпускают
Ответить
Томь вперёд
1493631322
После матча Зенита с Уралом даже болельщики Томи не верят в положительный результат сегодня...
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Maksim Lagerev
1493631860
зенит лучшие клуб последних не скольких лет просто у команду не удачный сезон у всех они бывают а тянут потому что кому ещё в лиге чемпионов участвовать спартак не понятная команда хотя это их ней сезон они лучшие в этом сезон цска они на спаде они омалаживаются поэтому лучше им выступать в лиге чемпионов
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Aлексей8$
1493635126
Зенит раз учился играть,и очки в последнее время совсем другие клубы приносят
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turist82
1493635578
Томь бороться! Сломайте дзюбу надолго!
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77SAM
1493636201
ТОМЬ не томи..,сотвори чудо ! ! !
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sidul1
1493636408
Дзюба мешок с дерьмом!Пока он буде занимать место в составе,Зенит будет деградировать.
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