Альба не намерен покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба опроверг информацию, согласно которой он в ближайшее время может покинуть клуб. Напомним, ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу больше играть, ведь чем больше я играю, тем лучше. Но я провел меньше матчей, чем хотел бы. Я всегда мечтал играть за «Барселону» и оставаться здесь на протяжении длительного времени. Я не считаю нужным искать оправдания.

Во всяком случае, сейчас я получаю игровое время и хочу победить в чемпионате и Кубке Испании. Иногда такие ситуации случаются. Отсутствие игровой практики было для меня чем-то необычным. Нравится мне это или нет, но я должен это принять», – сказал испанец.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. На его счету 193 матча и девять голов.