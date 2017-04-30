Венгер считает, что «Тоттенхэм» не удержит своих лучших игроков, если не повысит им зарплаты

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением, согласно которому футболисты «Тоттенхэма», с которым «канонирам» предстоит играть в 35-м туре АПЛ, могут покинуть команду, если руководство клуба не пойдет на повышение зарплат.

«Когда клуб достигает определенного высокого уровня, топ-уровня, лучшие его игроки начинают требовать зарплат, сравнимых с другими на этом уровне. И если эта разница слишком большая, то клубу ни за что не удержать своих лучших игроков», – сказал специалист.

Встреча «Тоттенхэм» – «Арсенал» начнется в 18:30 по московскому времени.

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