Точилин не сомневался, что «Динамо» вернется в Премьер-лигу

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возвращение клуба в РФПЛ. По мнению Точилина, теперь динамовцам необходимо доказать, что вылет в ФНЛ – это несчастный случай.

– Все понимали, что «Динамо» должно вернуться в Премьер-лигу на следующий сезон. Вопрос был только в финансировании клуба, долгое время ходили разговоры, что бело-голубые и вовсе могут быть объявлены банкротом. Вот тогда бы «Динамо» рисковало долгие годы обитать в низших лигах. Хорошо, что новое руководство смогло урегулировать финансовую ситуацию, клуб получил гарантии.

– Первое место динамовцы гарантировали себе лишь за четыре тура до конца турнира.

– Ничего страшного. Главное, что команда победила за явным преимуществом. Никаких сомнений в выходе в РФПЛ у меня не было. Состав у «Динамо» все же ближе к Премьер-лиге, но к новому к сезону усиление необходимо.

– Важно было именно выиграть ФНЛ.

– Для истории клуба это плюс, когда он возвращается в ранге победителя. Важно было показать, что прошлогодняя трагедия – несчастный случай.

Напомним, «Динамо» обеспечило себе первое место в ФНЛ, набрав 78 очков.