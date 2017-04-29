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  • Игроки ЦСКА и «Спартака» перед дерби записали ролик для фонда борьбы с раком

Игроки ЦСКА и «Спартака» перед дерби записали ролик для фонда борьбы с раком

29 апреля 2017, 21:35
11

Футболисты ЦСКА и «Спартака» перед матчем 26-го тура РФПЛ приняли участие в записи видеообращения «Играем до победы над раком» для фонда борьбы с онкологическими заболеваниями «Нужна помощь».

В съемке приняли участие Виктор Гончаренко, Денис Глушаков, Сергей Игнашевич, Артем Ребров, Понтус Вернблум, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и Виктор Васин.

Напомним, встреча пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (11)
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Revolver76
1493491373
молодцы, ребята !!!
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Андреич
1493491996
Вот это да! Красавчики, пример всем!!!!
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Чеба
1493492190
Респект!
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Dsergey
1493492354
Хочется завтра увидеть игру настоящих мужиков при нормальном судействе. И пусть победит сильнейший, хотя болею за Спартак с детства этак с года 1968. Просто хочется посмотреть настоящий футбол как в старые добрые времена.
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drago922
1493494024
красавцы
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С@НЁК.
1493495144
Молодцы!Хорошое дело,а победит сильнейший!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1493495730
Красавчики, как одни так и другие
Ответить
NEON-SM
1493500791
сегодня мы вместе против рака, а завтра будет война
Ответить
19element87
1493501161
Молодцы!!! Так держать!!!
Ответить
subbotaspartak
1493521305
Рак победим, А теперь удачи своим
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