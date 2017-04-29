Игроки ЦСКА и «Спартака» перед дерби записали ролик для фонда борьбы с раком

Футболисты ЦСКА и «Спартака» перед матчем 26-го тура РФПЛ приняли участие в записи видеообращения «Играем до победы над раком» для фонда борьбы с онкологическими заболеваниями «Нужна помощь».

В съемке приняли участие Виктор Гончаренко, Денис Глушаков, Сергей Игнашевич, Артем Ребров, Понтус Вернблум, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и Виктор Васин.

Напомним, встреча пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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