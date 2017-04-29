Газзаев: «В РФПЛ любой человек со свистком может превратить самый хороший матч в трагедию»

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о судействе в чемпионате России. По словам специалиста, качество работы многих арбитров оставляет желать лучшего.

«Проблема плохого судейства в России, конечно, существует. Что говорить, если у нас только Сергей Карасев получает возможность работать на играх еврокубков и крупных международных турниров? К сожалению, у нас арбитры во многом определяют характер матчей и интерес к игре. Качество их работы оставляет желать лучшего.

Увы, любой человек со свистком в РФПЛ способен превратить даже самый хороший матч в трагедию для одной из команд. Мне неприятно, что после каждого тура мы больше говорим о судействе нежели, допустим, о классных комбинациях, тактических новациях, индивидуальном мастерстве и так далее. Это плохо.

Если будем и дальше идти в этом направлении, ничего хорошего российский футбол не ждет. А его уровень и так падает. Пожалуй, за последние восемь-девять лет он достиг нижней точки. Наши клубы ничего не показывают в еврокубках, а сборная проваливается на крупных турнирах. Все эти вопросы остаются открытыми, а РФС ничего не делает для того, чтобы улучшить качество нашего футбола», – приводит слова Газзаева RT.

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