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  • Газзаев: «В РФПЛ любой человек со свистком может превратить самый хороший матч в трагедию»

Газзаев: «В РФПЛ любой человек со свистком может превратить самый хороший матч в трагедию»

29 апреля 2017, 16:38
3

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о судействе в чемпионате России. По словам специалиста, качество работы многих арбитров оставляет желать лучшего.

«Проблема плохого судейства в России, конечно, существует. Что говорить, если у нас только Сергей Карасев получает возможность работать на играх еврокубков и крупных международных турниров? К сожалению, у нас арбитры во многом определяют характер матчей и интерес к игре. Качество их работы оставляет желать лучшего.

Увы, любой человек со свистком в РФПЛ способен превратить даже самый хороший матч в трагедию для одной из команд. Мне неприятно, что после каждого тура мы больше говорим о судействе нежели, допустим, о классных комбинациях, тактических новациях, индивидуальном мастерстве и так далее. Это плохо.

Если будем и дальше идти в этом направлении, ничего хорошего российский футбол не ждет. А его уровень и так падает. Пожалуй, за последние восемь-девять лет он достиг нижней точки. Наши клубы ничего не показывают в еврокубках, а сборная проваливается на крупных турнирах. Все эти вопросы остаются открытыми, а РФС ничего не делает для того, чтобы улучшить качество нашего футбола», – приводит слова Газзаева RT.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Карасев Сергей
Комментарии (3)
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Павелий
1493474766
Странно, но ведь Газзаев ранее говорил, что судья матча Зенит-Урал отработал отлично.
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NEON-SM
1493475558
двуличный какой-то, то защищщает, то обсирает
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cska-62
1493478901
Валерий Георгиевич! Золотые слова! Но зародилось всё это безобразие не сегодня. При всём уважении к Вам осмелюсь напомнить, что в один из сезонов, когда Вы возглавляли ЦСКА, армейцам предстояло два подряд матча в начале сезона играть дома. С «Динамо» и с «Зенитом». И оба матча транслировались в прямом эфире ТВ. Судьи в обоих матчах просто «убили» соперников ЦСКА. Мне лично было противно до омерзения, а Вам? Правда, во втором круге того же первенства, произошёл эффект бумеранга, что-то там за кулисами изменилось, и уже ЦСКА пару раз засудили. Но разве это оправдывает то, что видела вся страна??? И болельщики других команд нам всё это до сих пор напоминают, хотя настоящие болельщики ЦСКА тут совершенно не причём. Равно как и футболисты. Уверен, что есть сегодня и болельщики «Зенита», которым стыдно за то, что с начала сезона судьи питерцам «нарисовали» уже больше десяти очков. Только помалкивают. Мне же стыдиться нечего, я и болельщик ЦСКА с почти полувековым стажем, и отец мой стал болельщиком армейцев ещё в эпоху «команды лейтенантов», и воспитывалось наше поколение на примере поступка Игоря Нетто во время матча чемпионата мира 1962 года СССР—Уругвай, а не на распилах, откатах и заносах! И дело тут совершенно не в режимах, а в нравственном состоянии общества, где честная спортивная борьба является обязательной составляющей!
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