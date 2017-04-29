Шнуров считает, что при строительстве арены «Санкт-Петербург» была воплощена идея «Звезды смерти»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, являющийся болельщиком «Зенита», отметил схожесть арены «Санкт-Петербург» с боевой космической станцией-астросооружением «Звезда смерти» из киносаги «Звездные войны».

«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею «Звезды смерти», ее верхнюю часть, из «Звездных войн». Под землей там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем», – сказал Шнуров в интервью RT.

Напомним, что 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ на арене на Крестовском острове был сыгран первый официальный матч, в котором сине-бело-голубые оказались сильнее «Урала» (2:0).

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