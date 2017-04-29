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  • Шнуров считает, что при строительстве арены «Санкт-Петербург» была воплощена идея «Звезды смерти»

Шнуров считает, что при строительстве арены «Санкт-Петербург» была воплощена идея «Звезды смерти»

29 апреля 2017, 15:29
8

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, являющийся болельщиком «Зенита», отметил схожесть арены «Санкт-Петербург» с боевой космической станцией-астросооружением «Звезда смерти» из киносаги «Звездные войны».

«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею «Звезды смерти», ее верхнюю часть, из «Звездных войн». Под землей там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем», – сказал Шнуров в интервью RT.

Напомним, что 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ на арене на Крестовском острове был сыгран первый официальный матч, в котором сине-бело-голубые оказались сильнее «Урала» (2:0).

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Zubo
1493470847
Красивый стадион, а время большевиков закончилось
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kykyi
1493471878
При ее строительстве Империя и погибла. Ждемс.
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Nikiforof
1493472482
Ужос
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Вамфири
1493472703
мдаааа,первый матч покруче звездных войн оказался))) 3 удаления в одной коме,такого я еще не видал)))))
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Apocalypse
1493480196
"В Питере ныть" и этим все сказано.
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erma
1493480616
Джедай - Шнуров в новой серии "Крестовские войны".
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Axe111
1493481704
позор звениту на все года
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