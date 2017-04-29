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Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги

29 апреля 2017, 07:46
1

Рижский футбольный клуб «Сконто» выставлен на продажу, сообщает Delfi. Ранее он был признан неплатежеспособным, что и привело к такой мере. На данный момент о стоимости клуба не сообщается, но известно, что в данное предложение входят товарный знак и действующие контракты игроков. При этом отмечается, что новому владельцу не придется выплачивать долги клуба.

Напомним, что «Сконто» является самым титулованным футбольным клубом Латвии. Он становился чемпионом страны 14 раз. Кроме того, на счету клуба также восемь побед в Кубке страны.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Сконто
Комментарии (1)
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alex kidn
1493450026
Вот они евросанкции
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