Бундеслига. «Шальке» разгромил «Байер», впервые за 50 лет забив три гола за 18 минут

Матч 31-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Шальке-04» завершился победой гостевой команды со счетом 4:1. Дубль на счету Гуидо Бургшталлера; Бенедикт Хеведес, Алессандро Шепф и Штефан Кисслинг забили по голу.
Команда из Гельзенкирхена впервые за 50 лет забила три гола на выезде в течение 18-ти минут.
«Шальке» набрал 41 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Леверкузенцы остались на 12-й позиции.
Германия. Бундеслига. 31-й тур
Голы: 0:1 – Бургшталлер, 6; 0:2 – Хеведес, 10; 0:3 – Шепф, 18; 0:4 – Бургшталлер, 50; 1:4 – Кисслинг, 69.
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Источник: Бомбардир.ру