Реднапп: «Будучи тренером «Вест Хэма», я однажды выпустил на замену болельщика с трибун»

Экс-главный тренер «Вест Хэма» Гарри Реднапп рассказал о том, как в межсезонье-1995/96 выпустил на замену болельщика.

«После стартового свистка в товарищеском матче против «Оксфорд Юнайтед» один парень с нижних рядов спросил меня: «у нас ведь больше нет Ли Чепмена (английский нападающий выступал за команду с 1993 по 1995 год – прим. —«Бомбардира»), правда? Он безнадежен». Он был весь в татуировках в символикой «Вест Хэма» и носил серьги с эмблемой клуба. На протяжении всей игры он не давал мне покоя.

В перерыве я сделал три замены. Но спустя десять минут после начала второй половины мой игрок получил травму, и мы остались вдесятером. Я повернулся к этому парню и спросил «ты готов сыграть так же хорошо, как болтаешь?» Он сказал, что сыграет лучше, чем Чепмен».

Он вышел на поле и вскоре забил гол. Он действительно выглядел лучше, чем Чепмен», – сказал Реднапп.

Англичанин возглавлял «молотобойцев» с 1994 по 2001 год.

18-го апреля Реднапп был назначен главным тренером «Бирмингем Сити». В дебютном матче 70-летнего специалиста команда уступила «Астон Вилле» со счетом 0:1 в рамках 44-го тура Чемпионшипа и занимает 21-е место в турнирной таблице соревнования.

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