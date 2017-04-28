Жулиано: «В прошлом году я играл более ярко? Сейчас я в той же форме, что и год назад»

Полузащитник «Зенита» Жулиано ответил на вопросы болельщиков об открытии «Крестовского», перелетах из Бразилии и игровой форме.

– Игры на новом стадионе дадут какой-то импульс «Зениту»?

– Да, конечно! Там будет отличная атмосфера благодаря нашим болельщикам. Потом здесь пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Наша задача – выигрывать и приносить болельщикам как можно больше положительных эмоций.

– Сложно ли восстанавливаться в клубе после долгих перелетов из Бразилии?

– Да, сложно. Это далекий путь, плюс шесть часов разницы во времени. В Бразилии я адаптируюсь в тот момент, когда уже надо лететь обратно. Когда прилетаю, практически сразу начинаются тренировки, игры, времени на восстановление довольно мало. В первые дни у меня всегда проблемы со сном.

– От чего зависит форма игрока? В «Зените» она у вас бывает разная. В прошлом году вы играли более ярко, чем сейчас. Что изменилось?

– Я в той же форме, что и в прошлом году, физически чувствую себя хорошо, несмотря на то что летаю в сборную и после этого провожу тяжелые игры в России. Выкладываюсь я по полной. Разница с прошлым годом состоит в том, что мне не все удается и забиваю я меньше голов. Конечно, это доставляет некоторый дискомфорт.

26-летний хавбек перешел в питерский клуб в июле 2016 года из «Гремио». В последнем сезоне за бразильский клуб футболист забил семь голов в 32-х матчах. В нынешнем – на счету игрока 17 голов и 11 результативных передач в 33-х играх всех турниров.