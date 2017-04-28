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Дивизион «6х6». 2-ой тур. Дожди-бомбардиры

28 апреля 2017, 16:29

В известной песне «Зверей» любовь зарядила дожди-пистолеты, а Федеральная Бизнес-лига в ходе второго тура дивизиона 6х6 зарядила дожди-бомбардиры. Ведь даже при непрекращающемся дожде команды настреляли больше 5,5 голов за игру.

Группа А

АльфаСтрахование – АКАДО телеком – 3:6

«Шашечные» одержали первую победу в этом сезоне.

Команды с первых минут призрели окопную войну и решили выявлять сильнейшего в открытом поединке. Атаки сменяли одна другую, а оба вратаря находились в постоянном тонусе. И здесь на первый план вышла, естественно, реализация моментов. Ведь мало ввязаться в игру на встречных курсах. Нужно еще и забивать создаваемые моменты. И с этим намного эффективнее справился АКАДО. Почти все их попадания в створ нашли свой отклик на табло. Особенно для это расстарались Павел Ермола и Андрей Лаухтин, который оформили по дублю, а также отметились голевыми передачами.

Нельзя сказать, что АльфаСтрахование плохо конвертировали свои моменты в голы. Но все познается в сравнение. И их три гола померкли на фоне крайне результативной игры соперника.

ЗАЭС – FC Paroc – 3:5

FC Paroc провел почти идеальный матч, в котором играя вторым номером, не только сдержал оппонента, но и одержал победу.

Хотя началось все для них крайне неудачно, и уже к 8-ой минуте «заяц» Иван Колыбельников оформил дубль, и, казалось, подготовил незыблемый фундамент для победы своей команды. Однако нет. В оставшееся время ЗАЭС лишь один раз смогли пробить голкипера Parocа Александра Резникова, а вот партнеры Александра выжали максимум их своих моментов и семью ударами в створ забили пять голов. Дублем отметился Евгений Лисица. Прекрасная волевая победа при стесненных условиях. Но в дальнейшем Paroc-у нужно научиться не проваливаться так в дебюте. Ну, а ЗАЭС получил холодный душ, который должен пойти команде на пользу.

Мегаполис – InStat – 4:3

Команды выдал один из самых драматичных матчей игрового дня.

Все началось с обмена голами. Уже ко второй минуте счет был 1:1. Можно даже сказать, что команды так поздоровались друг с другом. Но затем за короткий промежуток времени Мегаполис дважды забил, и «Интеру» стало уже не до сантиментов. Они усиленно пошли вперед, со всей той страстью, с которой это может делать молодая команда. Но если долго мучиться, то в концовке можно и забить. Даже дважды. На 36-ой и 39-ой минутах InStat дважды отправил мяч в ворота Александра Суханова, и, казалось, вырвали для себя вполне закономерную ничью. Но иного мнения был автор, на тот момент, дубля в составе «горожан» Александр Сунцов. За минуту до конца встречи он увенчал усилия партнеров своим точным ударом, оформил хет-трик и принес команде победу.

НИТИ им. П.И. Снегирева – ФК Эггер – 1:8

Эггер одержал вторую победу подряд и возглавил турнирную таблицу своей квалификационной группы.

Исход встречи был предрешен уже после первого тайма, который «егеря» выиграли 4:0. Мяч у них ходил намного быстрее и качественнее, и это сильно помогало им в атаке. Временами «снегиревцы» просто не успевали за оппонентами, и те систематически угрожали воротам. Второй тайм картины не поменял. Только НИТИ стал чуть раскованнее идти вперед. Ведь терять им было уже нечего, да и соперник слегка отпустил вожжи. В итоги, «снегиревцы» разжились голом престижа, но на большее у них силенок не хватило. А вот Эггер забил еще четырежды, и теперь видится незыблемым лидером группы А.

Отдельно стоит отметить Евгения Короткова, который дважды забивал и отдавал передачу, а также автора трех ассистов Андрея Одегова.

Группа В

Мосинжпроект – РэйлСофт – 1:1

Команды расписали гроссмейстерскую ничью в достаточно зрелищном матче.

Страшно сказать, но команды суммарно нанесли по воротам друг друга 43 удара. И 20 из них летели в створ. И только 2 закончились голами. Что тут сказать? Браво, вратари! Оба стража ворот провели, действительно, крутые 50 минут, и должны были с хорошим настроением уехать из Сокольников. В отличие от атакующих сил команд. Всего два взятия ворот при такой суммарной статистики это конечно, так себе показатель. Голами отметились «рэйловец» Дмитрий Акимов, который открыл счет, а уровнял цифры на табло «инженер» Андрей Ефимов. Посмотрим, смогут ли команды за время праздников подтянуть реализацию при том, чтобы не растерять вратарскую мощь.

actionpay – Ашан – 0:2

Аctionpay остается единственной командой в группе, которая пока не познала вкус набора оков в этом сезоне.

Вот и матч с Ашаном их явственно не удался. «Команда с птичкой» переиграли их по всем фронтам, и должна была решать вопрос с победителем намного раньше последней четверти игры. Но благодаря самоотверженности оборонцев и сэйвам Ивана Гливанского actionpay продержался в счете 0:0 до 34-й минуты, пока Андрей Сюзев не открыл счет. Это, естественно, вынудило «пэевцев» раскрыться и поикать, на завалялось ли у них счастье в атаке. Ответом на этот извечный вопрос стал второй гол Ашана, забитый в самой концовке, автором которого стал Муслим Муслимов. Первая победа Ашана в сезоне.

Аэроэкспресс – РОНЦ – 0:1

Редко такое случается в ФБЛ, но судьбу этого матча решил один-единственный гол.

Автором его стал на 24-ой минуте Владимир Воротынов. В оставшееся время команды безуспешно пытались подобрать ключи к воротам соперников. Но где-то на высоте была оборона, где-то спасали вратари, ну а где-то откровенно неудачно играли и сами претенденты на гол. РОНЦ после этого матча начинает приобретать репутацию команды, в матче которой забивается мало мячей (4 за 100 минут), но при этом она в них одерживает вверх. Некая вариация на бердыевский «Рубин». Посмотрим, сколь живучей окажется эта тенденция, но пока РОНЦ находится в дуэте лидеров, а, значит, жаловаться им не на что.

АЛМАЗ – ТехноНиколь – 5:0

Какая боль, какая боль… Ну, я думаю, вы в курсе, что там дальше.

АЛМАЗ вторую игру подряд громит соперников. На этот раз получилось даже крупнее, чем в первом туре. И, если тогда солировал Артем Винтерголлер, то теперь бразды голеадора перехватил его партнер Рустам Рамазанов, который оформил хет-трик. Винтерголлер же отметился «скромным» «1+2». ТехноНиколь же ничего не смогла противопоставить мощи этого атакующего дуэта. Все их попытки забить хотя бы гол престижа не увенчались успехом. Хотя попыток этих было вовсе не мало, и безнадежной игру «николевцев» назвать было нельзя. Что же, интересно узнать, когда у АЛМАЗа закончится стартовый запал, или же к эмоциям эти результаты никакого отношения не имеют, а являются демонстрацией силы команды.

Группа С

Гефест – Энвижн Груп – 5:2

Гефест одержал достаточно рядовую победу над Энвижном.

Соревновательная составляющая этого матча исчерпала себя уже в первом тайме, после которого «кузнецы» вели со счетом 3:0. И, хотя Энвижн достаточно активно атаковали ворота неприятеля, поверить в их камбэк было крайне сложно. Второй тайм принес всем то, чего, они, наверное, и хотели. Гефест забил еще дважды. Автором дубля, который благодаря голу в первом тайме превратился в хет-трик стал Александр Трубников. Ну, а Энвижн забил два гола престижа. Оба усилиями Давида Кашапова. Всем сестрам – по серьгам, как говорится. Теперь любопытно будет посмотреть, сможет ли Гефест развить свой успех в матче с другими соперниками.

Кордиант – RussRolls – 1:7

Кордиант провел, наверное, свой худший матч в Федеральной Бизнес-лиге.

То, что «Шинник» может уступить RussRolls не казалось чем-то фантастическим. Все-таки команды команды достаточно равны, и игра подразумевалась на три исхода. Но то, что Кордиант лишь 2 раза попадет в створ ворот и будет смят RussRolls-ом предсказать было трудно. «Роллы» же, в свою очередь, провели крутой одухотворенный матч, и явно прокачали себе не только разницу мячей, но и моральный настрой и ощущение себя, как одного из фаворитов группы. Индивидуально в их составе отметились многие, но ярче всех себя проявил Глеб Мальцев, который трижды забил сам и еще один раз отдал точную голевую передачу.

МегаФон – ФК СОЦИУМ – 2:2

Мегафон вторую игру подряд заканчивает со счетом 2:2.

Но, если в матче с РосНОУ основные события произошли в первом тайме, то здесь большинство голов влетели в ворота команд в последней десятиминутке. К ней лидером подходил Мегафон, который усилиями Алексея Петрова на 24-ой минуте открыл счет. На рубеже 40-ой минуты коллективы обменялись голами, и матч шел к тому, что по его результатам с 3 очками домой отправится Мегафон, но иной взгляд на этот вопрос был у Вячеслава Дереша, который за 2 минуты до конца встречи забил второй гол в ворота Тиграна Нерсеняна, и принес Социуму ничью. В составе Мегафона стоит отметить Петра Прокофьева, который сам не забивал, но дважды помог это сделать партнерам.

РосНОУ – ППО ГК Росатом – 4:2

РосНОУ вновь уверенно побеждает. Пусть и не с таким разгромным счетом, как неделю назад. Но ведь и соперник был иного пошиба.

Матчи фаворитов группы в квалификации протекают обычно по одному из сценариев: либо команды вволю куражатся и играют в открытый футбол, будто рубятся на мечах, либо, как получилось здесь, уповают на точечные удары, словно фехтуют. В этом спарринге по фехтованию гораздо больше «туше» удалось сделать «студентам». К 32-ой минуте они вели 4:0, что было крайне неплохо для такой весьма закрытой игры. Дублем отметился Игорь Лунегов. В оставшееся время Росатом, которому была отдана инициатива, смог забить лишь два гола престижа, которые сделали счет более объективным. РосНОУ пока показывает лучший футбол в своей отборочной группе, и один из лучших во всем турнире.

Источник: Бомбардир.ру
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