Дивизион «8х8». 2-й тур. Сорванный стоп-кран

Дивизион 8х8 набрал обороты. Уже во втором тайме мы увидели и неожиданный разгром, и битву фаворитов, и драматичную концовку.

Wildberries – Селтик-2 – 2:1

«Селтик и Селтик-2 – абсолютно разные команды в ЛФЛ, так что мы никого никем не усиливали и не ослабляли. Ребятам очень хочется сыграть друг против друга, это будет принципиальный матч, так что ни о каком договорняке в 4-ом туре говорить нельзя. Обе команды очень интересные, но все-таки кажется, что Селтик поопытнее и окажется в таблице выше по итогам сезона. Возможно даже поборется за чемпионство с Авангардом и Трансгарантом. Профит? Там играет много молодых парней, и, мне кажется, им может где-то не хватить хладнокровия для завоевания чемпионства», – Игорь Ивашкин расставил все точки над и в вопросе двойного присутствия «кельтов» в этом сезоне ФБЛ.

Wildberries чуть было второй тур подряд не отдали очки, которые честно заслужили. В первом матче они неожиданно проиграли Газпрому, показав интересный футбол. И этой встрече они имели весьма ощутимое преимущество над Селтиком-2, который в основном оборонялся, а в атаке уповал на пробивную мощь Мурада Исаева. Но вот забить «модники» все никак не могли, обнажая свою проблему с реализацией моментов. Однако справедливость все-таки восторжествовала на 34-ой минуте, когда Кирилл Поярков изящно замкнул головой прострел с фланга. Но не все так просто. «Вторые кельты» в концовке смогли вырвать у судьбы отличный шанс для взятия ворот, и не Мурад Исаев все-таки забил свой гол, который лично он точно заслужил большим объемом проделанной работы. Однако концовка осталась за «модниками». Заслуженную победу им принес Евгений Королев.

Регион-13 – Газпром межрегионгаз Москва – 4:2

В этом матче мы получили очередное доказательство того, что этот сезон будет крайне ровным и непредсказуемым.

Ведь неделю назад «мордвины» проиграли крупно Трансгаранту, а Газпром обыграл крайне крепкий Wildberries. Но вот в личной встрече намного увереннее смотрелся Регион, который провел, возможно, свой лучший матч за те 2 сезона, что играет в ФБЛ. Катализатором его успеха стал холодный душ в начале встречи. Ведь к 7-ой минуте Газпром вел 2:0, благодаря голам Александра Спицина и Дмитрия Третьяка. Но в дальнейшем фортуна была на стороне «мордвинов». Они больше владели мячом и были куда агрессивнее в атаке. В первом тайме они успели сравнять счет, а во втором двумя точными выстрелами задокументировали свою победу, доказав, что понятие «аутсайдеры» к ним ни коем образом не применимо. Одним из главных творцов этой виктории стал Алексей Давыдов, который забил первый гол свой команды, а затем дважды удачно ассистировал.

Профит – Авангард – 2:3

Как и ожидалось, этот матч предстал очень мощным и напряженным зрелищем с интригой до последних минут.

Команды с первых мгновений очень органично распределили роли: Авангард играл в позиционное нападение и владел инициативой, а Профит уповал на быстрые и кинжальные контратаки, так как имел небольшое преимущество в физической подготовке. И, как ни странно, обе ставки срабатывали. Практически весь матч казалось, что выиграть должен Авангард, ведь они создавали куда больше моментов, но стоило «ястребам» зазеваться, как они пропускали быстрый прорыв соперника, в ходе которых «оранье» дважды ликвидировали голевое отставание. И тут уже казалось, что Профит сможет таким образом и победу выцарапать. Как вы понимаете, матч был ничейный. Однако Андрей Идрисов был иного мнения, и за 9 минут до конца матча он забил гол, который Профит как ни старался отыграть уже не смог. Авангард одерживает вторую победу в сезоне и на пару с Селтиком возглавляет турнирную таблицу.

Селтик – Трансгарант – 8:2

Трансгарант неожиданно разгромно проиграл Селтику.

От этого матча все были вправе ожидать ожесточенной и равной борьбы, ведь оба соперника опытны и сильны, но с первых минут «кельты» завладели инициативой и, по сути, уже в первом тайме решили исход матча, забив в ворота Максима Московченко три безответных мяча. Стоит отметить, что это стало результатом отличного уровня реализации моментов. Ведь шансов для гола было не так уж и много. «Железнодорожники» же, в свою очередь, свои моменты не реализовали. Что, по-видимому, их деморализовало еще больше.

Второй тайм стал, конечно, не формальностью, но конкурентной борьбой там уже и не пахло. Трансгранат решил свою задачу проиграть не «в сухую», а Селтик смог, во-первых, увеличить разницу мячей, а, во-вторых, одержать психологически важную победу, которая вполне может окрылить команду. А на крыльях можно и до чемпионства долететь. Героем встречи стоит признать Ринат Хасянова, который оформил хет-трик и отдал результативную передачу.