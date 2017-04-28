«Тоттенхэм» хочет выручить за Уокера не менее 30 миллионов

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер находится в сфере внимания сразу нескольких европейских грандов, среди которых выделяются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария». 26-летний футболист может быть продан ближайшим летом, но предложение должно устраивать лондонский клуб. Известно, что «Тоттенхэм» планирует выручить с продажи своего игрока не менее 30 миллионов фунтов стерлингов. Причем англичане рассчитывают заключить сделку с иностранным клубом.

В текущем сезоне Уокер провел 30 матчей в Премьер-лиге, отметившись в них шестью результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.