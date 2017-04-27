Бабаев: «Дзагоев готовится к матчу со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что перед клубом остается задача выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне. Также был затронут вопрос о вероятности участия в предстоящем матче со «Спартаком» полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму в игре с «Локомотивом» (4:0).

«Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается.

Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против «Спартака», – заявил Бабаев.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.