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Бабаев: «Дзагоев готовится к матчу со «Спартаком»

27 апреля 2017, 18:06
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что перед клубом остается задача выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне. Также был затронут вопрос о вероятности участия в предстоящем матче со «Спартаком» полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму в игре с «Локомотивом» (4:0).

«Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается.

Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против «Спартака», – заявил Бабаев.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Дзагоев Алан Бабаев Роман
Комментарии (13)
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champion_cska
1493306733
В матче со Спартаком Алан нам нужен. Здоровья! Ждем!
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Dominator777
1493307546
Дзага, здоровья тебе и удачи! Начни дерби также, как с локо, только без травм.
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Leon_ARS
1493312061
Ничего не имею против Дзагоева (жаль, что он не в Спартаке), но, не кажется ли вам господа, что вы губите его здоровье? Почему-то Каррера, не ставил недолечивавшиехся Зе и Луис, хотя их очень не хватало в последних двух матчах.
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NEON-SM
1493312669
Здоровья Алану, но жду победы КБ))))
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Диктор
1493314854
Пусть готовится-ведь надо же гордится что играл против чемпиона страны.
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Kotofey75
1493316970
Хотелось бы, чтобы в дерби участвовали сильнейшие. Чтоб без травм и без сомнительных судейских решений.
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GeorgeXIII
1493327669
цска судья поможет, как обычно
Ответить
Антон Конев
1493348402
готовься сынок
Ответить
BORODA1974
1493393871
Ты хоть играй,хоть не играй,красно-белым будет первомай!!!
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