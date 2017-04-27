Масалитин: «Думаю, интрига в чемпионате России умерла»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком» в рамках 26-го тура РФПЛ. Встреча пройдет 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Чего жду от предстоящего московского дерби? Яркой и зрелищной игры. Надеюсь, судьи не будут мешать командам играть. Просто хочется увидеть дерби, в котором две лучшие команды страны выясняют, кто сильнее. Хочется увидеть содержательный футбол и интригу с первой до последней минуты.

Что касается чемпионской гонки, то, конечно, хотелось бы интриги до последнего тура. Но я думаю, что интрига, все-таки, умерла», – заявил Масалитин.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков.