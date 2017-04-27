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Масалитин: «Думаю, интрига в чемпионате России умерла»

27 апреля 2017, 12:30
7

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком» в рамках 26-го тура РФПЛ. Встреча пройдет 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Чего жду от предстоящего московского дерби? Яркой и зрелищной игры. Надеюсь, судьи не будут мешать командам играть. Просто хочется увидеть дерби, в котором две лучшие команды страны выясняют, кто сильнее. Хочется увидеть содержательный футбол и интригу с первой до последней минуты.

Что касается чемпионской гонки, то, конечно, хотелось бы интриги до последнего тура. Но я думаю, что интрига, все-таки, умерла», – заявил Масалитин.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Масалитин Валерий
Комментарии (7)
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Диктор
1493288164
Это правда Спартак чемпион-и в воскресенье он это докажет.
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bset
1493290349
Чемпионская интрига может уже и умерла, но по зоне еврокубков и зоне вылета еще ничего неясно
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Parham
1493292601
Но есть за что бороться!!! Так что надо играть и побеждать!!!
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Mahone
1493296908
На следующий год 2 команды,через год 3 команды в Лине Чемпионов!!!!!!!!!!
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Mahone
1493296965
Спартак - Чемпион!!!!!!!!! Поздно уже,тк очки терять будут все
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