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  • У Дзагоева травма задней поверхности бедра, игрок может пропустить дерби со «Спартаком»

У Дзагоева травма задней поверхности бедра, игрок может пропустить дерби со «Спартаком»

27 апреля 2017, 08:54
41

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о степени серьезности травмы полузащитника Алана Дзагоева. Напомним, что хавбек получил повреждение в матче с «Локомотивом» (4:0) и был заменен на 17-й минуте встречи.

«Дзагоев почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру. У него проблемы с задней поверхностью бедра.

Пока не ясно, сыграет ли Алан со «Спартаком». 27 апреля он пройдет медицинское обследование, а мы поймем какова тяжесть травмы», – сказал Керимов.

Напомним, матч ЦСКА – Спартак пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Дзагоев Алан
Комментарии (41)
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Nikiforof
1493273809
Ну Алан, ну капец, матч играешь три в лазарете. Здоровья.
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Nerlinger
1493275189
Хреново
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Urry
1493277185
Спартаку будет проще
Ответить
oyabun
1493277320
Та же травма что и у Адриано с Зе Луишем. Исходя из того что они уже месяц лечатся, навряд ли Алан сможет играть уже через 3 дня после получения подобной травмы. Но это навряд ли серьезно ослабит ЦСКА. Они и без Дзагоева вчера просто под орех разделали Локо. Показательно, унизительно и легко. Совсем как недавно Ростов унизил Спартак. Так что вся эта статистика говорит только в пользу коней в предстоящем дерби.
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Igor Belousov
1493280130
это есть хорошо
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Nesterenko
1493280358
Какой же он стеклянный стал, второй Черышев. Здоровья! Но очень часто ломается, это уже все.
Ответить
MURAD F. A.
1493282868
скорейшего выздоровления Алану, на чужом горе счастье не построишь ....................
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MGG
1493286927
Здоровья...я хоть и фан Спартака но хочу чтобы дерби прошло в лучших составах
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СОКОЛ САРАТОВ
1493292353
здоровья.но стал ломаться часто как черышев
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LINED
1493302063
Может надо было дать ему отдохнуть после травмы, что б прям до конца зажило.. А то не хочется чтоб как с Марком было
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