У Дзагоева травма задней поверхности бедра, игрок может пропустить дерби со «Спартаком»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о степени серьезности травмы полузащитника Алана Дзагоева. Напомним, что хавбек получил повреждение в матче с «Локомотивом» (4:0) и был заменен на 17-й минуте встречи.
«Дзагоев почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру. У него проблемы с задней поверхностью бедра.
Пока не ясно, сыграет ли Алан со «Спартаком». 27 апреля он пройдет медицинское обследование, а мы поймем какова тяжесть травмы», – сказал Керимов.
Напомним, матч ЦСКА – Спартак пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».
Источник: Sportbox.ru