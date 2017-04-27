У Дзагоева травма задней поверхности бедра, игрок может пропустить дерби со «Спартаком»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о степени серьезности травмы полузащитника Алана Дзагоева. Напомним, что хавбек получил повреждение в матче с «Локомотивом» (4:0) и был заменен на 17-й минуте встречи.

«Дзагоев почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру. У него проблемы с задней поверхностью бедра.

Пока не ясно, сыграет ли Алан со «Спартаком». 27 апреля он пройдет медицинское обследование, а мы поймем какова тяжесть травмы», – сказал Керимов.

Напомним, матч ЦСКА – Спартак пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».