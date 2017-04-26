Рейнгольд: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, чемпионат России этого сезона в борьбе за первое место можно будет завершать»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». По словам специалиста, если красно-белые одержат победу в данной встрече, то станут чемпионами России нынешнего сезона.

«Жду красивого футбола! Надеюсь, что «Спартак» будет играть не только за три очка, но и за свою честь. Поэтому говорить о ничейном результате не стоит. Думаю, восстановится Зе Луиш и «Спартак» будет играть на победу, другого пути нет. Но это дерби, принципиальное противостояние, и я много раз в нем участвовал, мы выходили как на последний бой. Это будет экзамен для обеих команд. Победит сильнейший, как говорится.

Но если «Спартак» проиграет – ничего страшного, отрыв по-прежнему будет заметный. Я верю, что «Спартак» станет чемпионом, но осталось сделать один шаг, и этот шаг нужно сделать в дерби. Если «Спартак» обыграет ЦСКА, чемпионат России этого сезона в борьбе за первое место можно будет завершать», – сказал Рейнгольд.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени.