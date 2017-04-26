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  • Рейнгольд: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, чемпионат России этого сезона в борьбе за первое место можно будет завершать»

Рейнгольд: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, чемпионат России этого сезона в борьбе за первое место можно будет завершать»

26 апреля 2017, 19:00
20

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». По словам специалиста, если красно-белые одержат победу в данной встрече, то станут чемпионами России нынешнего сезона.

«Жду красивого футбола! Надеюсь, что «Спартак» будет играть не только за три очка, но и за свою честь. Поэтому говорить о ничейном результате не стоит. Думаю, восстановится Зе Луиш и «Спартак» будет играть на победу, другого пути нет. Но это дерби, принципиальное противостояние, и я много раз в нем участвовал, мы выходили как на последний бой. Это будет экзамен для обеих команд. Победит сильнейший, как говорится.

Но если «Спартак» проиграет – ничего страшного, отрыв по-прежнему будет заметный. Я верю, что «Спартак» станет чемпионом, но осталось сделать один шаг, и этот шаг нужно сделать в дерби. Если «Спартак» обыграет ЦСКА, чемпионат России этого сезона в борьбе за первое место можно будет завершать», – сказал Рейнгольд.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (20)
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Диктор
1493222907
Я тоже в этом году верю в чемпионство Спартака.
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NEON-SM
1493223006
Все в этом году верят в чемпионство, как альтернатива судейскому произволу, с цска игра ничего не решает
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Опорник84
1493223322
Ну очень хочется щелкнуть по носу цска в конце сезона!
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Mahone
1493224292
хоть и проиграет-все равно Чемпион!!!!!!!!!!!!!
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shinnik
1493226793
Бросил судоку ,занялся сложными вычислениями и..не заплатил за газ.(
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Д Альбертини
1493227530
в первом круге был отличный матч. думаю в эти выходные игра будет схожей, без вмешательства судей. ждемс выходных господа, и конечно же дерби "Всея Руси" )
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Gotvig
1493228621
Надеются Все, что Зе будет играть, а если и Адриано). В два нападающих, Промес сделает пару тройку голевых передач. И сам подарит радости болельщикам голами!!! Вперед СПАРТАК!!!!!!
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евгений сергеевичч
1493230770
да ты нереально крутой футбольный эксперт
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paracetamol
1493233666
Да куда ему с бледной рожей! Порвет конюшня мясных, в клочки разорвет.
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Тератрон
1493237126
ЦСКА ВЫИГРАЕТ.
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