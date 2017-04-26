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Зидан хочет видеть в «Реале» Мбаппе

26 апреля 2017, 13:38
10

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале». Согласно источнику, в услугах 18-летнего форварда заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Французский специалист уже сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу о желании видеть талантливого футболиста в своей команде.

Напомним, ранее сообщалось, что Перес этим летом намерен выделить средства на покупку звездного игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе записал на свой счет 13 голов в 23 матчах.

Источник: L' Equipe
Испания. Примера Франция. Лига 1 Монако Реал Мбаппе Килиан Зидан Зинедин
Комментарии (10)
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Dgad
1493204795
Да не перейдет он летом никуда,)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493205700
Пускай еще годика 2-3 поиграет на таком уровне тогда можно будит говорить про реал
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pzdc.
1493206044
Рано ему.. Вон вы купили Хамеса, часто на скамейке сидит.. С Мбаппе тоже самое будет
Ответить
pzdc.
1493206060
Дайте пацану расти ..
Ответить
vek410
1493206414
Дайте шанс Морате!
Ответить
евгений сергеевичч
1493206763
все тренеры хотят
Ответить
NEON-SM
1493207009
очередной молодой Анри, ну удачи ему конечно
Ответить
Зэб
1493211486
А еще Дибалу и Гризмана.
Ответить
Den Bull
1493220159
Его много кто хочет видеть
Ответить
Ronaldinho R10
1493251164
Скажу крамолу,но Мбаппе хочет видеть в своей команде не только Зидан =).
Ответить
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