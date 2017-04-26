Зидан хочет видеть в «Реале» Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале». Согласно источнику, в услугах 18-летнего форварда заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Французский специалист уже сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу о желании видеть талантливого футболиста в своей команде.

Напомним, ранее сообщалось, что Перес этим летом намерен выделить средства на покупку звездного игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе записал на свой счет 13 голов в 23 матчах.