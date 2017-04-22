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    СМИ: Перес купит в «Реал» звездного футболиста, чтобы выиграть на выборах

    «Реал» в летнее трансферное окно приобретет футболиста мирового масштаба. Сообщается, что Флорентино Перес перед выборами президента мадридского клуба намерен совершить громкую сделку.

    Стан сливочных могут пополнить хавбек «Челси» Эден Азар и нападающий «Монако» Килиан Мбаппе. Также рассматривается вариант с покупкой Антуана Гризманна из «Атлетико».

    Стоит отметить, что в 2009 году, когда Перес вернулся в «Реал», в клуб за рекордные деньги был куплен Криштиану Роналду. Спустя четыре года перед очередными выборами Перес обновил трансферный рекорд, приобретя Гарета Бэйла.

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    Источник: Goal.com

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    22.04.2017 11:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 22 апреля 2017, 22:56

      Кого продаем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 апреля 2017, 14:53

      Мбаппе талант бесспорно, но никак не звезда..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 апреля 2017, 14:52

      Когда Мбаппе стал звездой ? Я о нем узнал только как ЛЧ началось. Он ещё молод куда в Реал ? Роналду на скамейку сядет ?
      Сядь Мбаппе на скамейку из него футболист как Кокорин выйдет в итоге)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 апреля 2017, 14:35

      А он всегда так...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 22 апреля 2017, 14:06

      Мбаппе звезда футбола??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 апреля 2017, 13:02

      Гризманна в Реале болелы заклюют, все же из Атлетико...

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 22 апреля 2017, 12:30

      Мбапе надо в АПЛ ехать, с Кейном неплохая связка получится

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 22 апреля 2017, 12:12

      Скупайте всех!

      2
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 22 апреля 2017, 12:07

      Нам бы их заботы!

      2
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 22 апреля 2017, 11:45

      а вот Инфантино недавно поведал, что футбол не в силе решать политические проблемы)

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