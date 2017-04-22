СМИ: Перес купит в «Реал» звездного футболиста, чтобы выиграть на выборах

«Реал» в летнее трансферное окно приобретет футболиста мирового масштаба. Сообщается, что Флорентино Перес перед выборами президента мадридского клуба намерен совершить громкую сделку.

Стан сливочных могут пополнить хавбек «Челси» Эден Азар и нападающий «Монако» Килиан Мбаппе. Также рассматривается вариант с покупкой Антуана Гризманна из «Атлетико».

Стоит отметить, что в 2009 году, когда Перес вернулся в «Реал», в клуб за рекордные деньги был куплен Криштиану Роналду. Спустя четыре года перед очередными выборами Перес обновил трансферный рекорд, приобретя Гарета Бэйла.

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