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    Мини-футбол. «Дина» разгромила «Новую Генерацию», «Тюмень» забила в ворота «Норильского Никеля» 10 голов и другие результаты

    В матче 21-го тура Суперлиги «Тюмень» в гостях нанесла поражение «Норильскому Никелю», отправив в ворота соперника 10 мячей.

    В других встречах «Дина» на своем паркете разгромила «Новую Генерацию», «Ухта» и «Динамо» забили на двоих 11 голов.

    Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур

    КПРФ (Москва) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кейруш, 18 (в свои ворота); 0:2 – Копейкин, 9; 1:2 – Гончаров, 41; 2:2 – Лин, 47.

    Норильский Никель (Норильск) – Тюмень – 4:10 (1:1)

    Голы: 1:0 – Костыгин, 1; 1:1 – Коцич, 19; 1:2 – Неведров, 30; 1:3 – Неведров, 32; 2:3 – Филиппов, 35; 3:3 – Филиппов, 39; 3:4 – Конов, 40; 3:5 – Милованов, 44; 3:6 – Милованов, 46; 3:7 – Асланян, 48; 3:8 – Батырев, 49 (6м); 3:9 – Батырев, 50; 4:9 – Костыгин, 50 (10м); 4:10 – Батырев, 50.

    Ухта – Динамо (Московская область) – 3:8 (2:3)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 12; 0:2 – Нандо, 13; 1:2 – Богданов, 17; 2:2 – Кузнецов, 19; 2:3 – Сергеев, 21; 2:4 – Нандов, 32; 2:5 – Сучилин, 34; 2:6 – Фукин, 38; 2:7 – Сучилин, 40; 3:7 – Костюков, 46; 3:8 – Сергеев, 47.

    Прогресс (Глазов) – Синара (Екатеринбург) – 6:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Райхель, 25; 2:0 – Разуванов, 26; 3:0 – Козлов, 27; 3:1 – Герасимов, 31; 4:1 – Качер, 31; 4:2 – Шистеров, 41; 4:3 – Демин, 43; 5:3 – Гуляйкин, 45; 5:4 – Сорокин, 47; 6:4 – Катанэ, 50.

    Дина (Москва) – Новая Генерация (Сыктывкар) – 6:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Семикин, 11 (в свои ворота); 2:0 – Асадов, 14; 3:0 – Асадов, 19; 4:0 – Асадов, 25; 5:0 – Заболонков, 27; 5:1 – Лялин, 31; 6:1 – Чистополов, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 апреля 2017, 16:33

      хорош, кпрф, навязали)

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