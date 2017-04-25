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    Григорий Иванов: «В КДК РФС сидят мудрые люди, а с Еськовым я не разговаривал и не хочу»

    Президент «Урала» Григорий Иванов остался доволен решением КДК РФС по нападающему екатеринбургской команды Роману Павлюченко, который был дисквалифицирован на три матча, два из которых – условное наказание с испытательным сроком шесть месяцев.

    Напомним, 35-летний игрок был удален во встрече 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) за агрессивное поведение в отношении главного арбитра Алексея Еськова. Также на форварда наложен денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.

    «Доволен ли я решением? Не надо вообще попадать на КДК! Я высказался на заседании, а Рома принес извинения. Я доволен, что Роман сможет нам помочь в следующих играх. Рад, что комитет пошел нам навстречу и принял такое решение. В КДК сидят мудрые люди, и мы благодарны за то, что они с пониманием отнеслись ко всей ситуации.

    С арбитром я не разговаривал и не хочу. Что касается штрафа, то он наложен на самого футболиста, а кто его будет платить – разберемся уже вместе с Романом», – сказал Иванов.

    Таким образом, Павлюченко пропустит только одну игру – со «Спартаком» в 25-м туре. Поединок состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2017 15:17
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:36

      В КДК сидят мудрые люди,а Еськов не сидит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 апреля 2017, 17:46

      Поединок состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бонбандир!
      Поглянь в телевизор!!!!
      Там по Матч-ТВ эту встречу казать будут!!!
      Можа лучше Ростов-Уфа протранслировать он-лайн????
      Или вам пох где комментатору платить?

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 апреля 2017, 17:38

      Мудрые 200 взяли,а не 100!)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 апреля 2017, 15:28

      ибо судья - дикобраз

      -1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 апреля 2017, 15:22

      Справедливо было дисквалификацию вообще снять. А денежный штраф с арбитра взять.

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Klaido 25 апреля 2017, 18:20

      Да точно всех троих, но ничего не исправят, теперь если Зенит чемпионом станет это будет выглядеть несправедливо. Так что удачи вам, но не сегодня ;)

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 25 апреля 2017, 15:21

      интересно,а эти 100штук в чей карман упадут? кому штраф то платить?

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      Рейтинг: +581

      Чеба > Каратель 25 апреля 2017, 15:56

      На развитие футбола в России)))))))))) Футбольные чиновники ведь часть футбола)))))))

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      Рейтинг: +581

      Чеба > klifS 25 апреля 2017, 16:31

      С фильтром)

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 25 апреля 2017, 15:19

      Не хочет говорить с Еськовым, т.к. не поделился)

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