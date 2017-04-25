Григорий Иванов: «В КДК РФС сидят мудрые люди, а с Еськовым я не разговаривал и не хочу»

В КДК сидят мудрые люди,а Еськов не сидит.
Президент «Урала» Григорий Иванов остался доволен решением КДК РФС по нападающему екатеринбургской команды Роману Павлюченко, который был дисквалифицирован на три матча, два из которых – условное наказание с испытательным сроком шесть месяцев.
Напомним, 35-летний игрок был удален во встрече 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) за агрессивное поведение в отношении главного арбитра Алексея Еськова. Также на форварда наложен денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.
«Доволен ли я решением? Не надо вообще попадать на КДК! Я высказался на заседании, а Рома принес извинения. Я доволен, что Роман сможет нам помочь в следующих играх. Рад, что комитет пошел нам навстречу и принял такое решение. В КДК сидят мудрые люди, и мы благодарны за то, что они с пониманием отнеслись ко всей ситуации.
С арбитром я не разговаривал и не хочу. Что касается штрафа, то он наложен на самого футболиста, а кто его будет платить – разберемся уже вместе с Романом», – сказал Иванов.
Таким образом, Павлюченко пропустит только одну игру – со «Спартаком» в 25-м туре. Поединок состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.