Григорий Иванов: «В КДК РФС сидят мудрые люди, а с Еськовым я не разговаривал и не хочу»

Президент «Урала» Григорий Иванов остался доволен решением КДК РФС по нападающему екатеринбургской команды Роману Павлюченко, который был дисквалифицирован на три матча, два из которых – условное наказание с испытательным сроком шесть месяцев.

Напомним, 35-летний игрок был удален во встрече 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) за агрессивное поведение в отношении главного арбитра Алексея Еськова. Также на форварда наложен денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Доволен ли я решением? Не надо вообще попадать на КДК! Я высказался на заседании, а Рома принес извинения. Я доволен, что Роман сможет нам помочь в следующих играх. Рад, что комитет пошел нам навстречу и принял такое решение. В КДК сидят мудрые люди, и мы благодарны за то, что они с пониманием отнеслись ко всей ситуации.

С арбитром я не разговаривал и не хочу. Что касается штрафа, то он наложен на самого футболиста, а кто его будет платить – разберемся уже вместе с Романом», – сказал Иванов.

Таким образом, Павлюченко пропустит только одну игру – со «Спартаком» в 25-м туре. Поединок состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.