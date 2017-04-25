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  • Григорий Иванов: «В КДК РФС сидят мудрые люди, а с Еськовым я не разговаривал и не хочу»

Григорий Иванов: «В КДК РФС сидят мудрые люди, а с Еськовым я не разговаривал и не хочу»

25 апреля 2017, 15:17
10

Президент «Урала» Григорий Иванов остался доволен решением КДК РФС по нападающему екатеринбургской команды Роману Павлюченко, который был дисквалифицирован на три матча, два из которых – условное наказание с испытательным сроком шесть месяцев.

Напомним, 35-летний игрок был удален во встрече 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) за агрессивное поведение в отношении главного арбитра Алексея Еськова. Также на форварда наложен денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Доволен ли я решением? Не надо вообще попадать на КДК! Я высказался на заседании, а Рома принес извинения. Я доволен, что Роман сможет нам помочь в следующих играх. Рад, что комитет пошел нам навстречу и принял такое решение. В КДК сидят мудрые люди, и мы благодарны за то, что они с пониманием отнеслись ко всей ситуации.

С арбитром я не разговаривал и не хочу. Что касается штрафа, то он наложен на самого футболиста, а кто его будет платить – разберемся уже вместе с Романом», – сказал Иванов.

Таким образом, Павлюченко пропустит только одну игру – со «Спартаком» в 25-м туре. Поединок состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман Еськов Алексей
Комментарии (10)
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Чеба
1493122766
Не хочет говорить с Еськовым, т.к. не поделился)
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Каратель помойников
1493122860
интересно,а эти 100штук в чей карман упадут? кому штраф то платить?
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Alek7183
1493122961
Справедливо было дисквалификацию вообще снять. А денежный штраф с арбитра взять.
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piligrim1986
1493123296
ибо судья - дикобраз
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Pourport
1493131082
Мудрые 200 взяли,а не 100!)
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семёнычев
1493131564
Поединок состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бонбандир! Поглянь в телевизор!!!! Там по Матч-ТВ эту встречу казать будут!!! Можа лучше Ростов-Уфа протранслировать он-лайн???? Или вам пох где комментатору платить?
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Мудрый Каа
1493134600
В КДК сидят мудрые люди,а Еськов не сидит.
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