Венгер заявил, что «Арсенал» не получал от «Марселя» предложения по Жиру

мне кажется жиру еще не скатился до такого уровня как марсель
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что «канониры» не получали от «Марселя» предложения по трансферу нападающего Оливье Жиру. По словам специалиста, красно-белые хотят сохранить француза в команде.
«Нам не поступало предложения от «Марселя». «Арсенал» хочет сохранить Жиру в команде», – сказал Венгер.
Сообщается, что 30-летний игрок является для провансальцев главной целью в летнее трансферное окно. Они готовы заплатить за форварда около 23,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Жиру провел 33 поединка, записав на свой счет 13 голов и шесть результативных передач.