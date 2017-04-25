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    Виталий Денисов: «Если выиграем все оставшиеся матчи, сезон можно будет считать успешным»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов после ничьей с «Амкаром» в матче 24-го тура чемпионата России рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона. Напомним, что за шесть туров до завершения РФПЛ железнодорожники занимают седьмую позицию.

    – Долго приходили в себя после судейства в матче с «Амкаром»?

    – А зачем пенять на судью и воздух сотрясать? Два очка никто не вернет. Нам самим нужно было аккуратнее играть, забивать больше. Теперь уже надо настраиваться на следующий матч. А судейство... Пусть комиссия разбирается, у нее сейчас работы будет много.

    – При каких обстоятельствах сезон для «Локомотива» можно будет считать успешным?

    – Если выиграем все оставшиеся матчи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 25 апреля 2017, 14:57

      У денисова скорее всего горячка была во время интервью

      -1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > АлёшкА91 25 апреля 2017, 16:13

      ну почему же? вполне реально все оставшиеся матчи выиграть)

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