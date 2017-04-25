Виталий Денисов: «Если выиграем все оставшиеся матчи, сезон можно будет считать успешным»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов после ничьей с «Амкаром» в матче 24-го тура чемпионата России рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона. Напомним, что за шесть туров до завершения РФПЛ железнодорожники занимают седьмую позицию.

– Долго приходили в себя после судейства в матче с «Амкаром»?

– А зачем пенять на судью и воздух сотрясать? Два очка никто не вернет. Нам самим нужно было аккуратнее играть, забивать больше. Теперь уже надо настраиваться на следующий матч. А судейство... Пусть комиссия разбирается, у нее сейчас работы будет много.

– При каких обстоятельствах сезон для «Локомотива» можно будет считать успешным?

– Если выиграем все оставшиеся матчи.