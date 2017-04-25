Бубнов: «Зенит» едет к «Оренбургу», а это тоже газпромовский клуб»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матчей 25-го тура чемпионата России поделился мнением о шансах прямых конкурентов «Спартака» за чемпионство в РФПЛ.

«Сейчас «Спартак» опустили на землю, думаю, это пойдет команде на пользу. Не факт, что ЦСКА не потеряет очки в матче с «Локомотивом». «Зенит» едет к «Оренбургу», но это тоже газпромовская команда. Посмотрим, как эта встреча сложится.

«Спартак» ожидает матч с «Уралом», но эта команда сейчас обескровлена. Даже, если «Урал» играл бы в сильном составе, то все равно между командами есть серьезная разница в классе», – заявил Бубнов.

Напомним, что за шесть туров до конца сезона «Спартак» опережает ЦСКА на семь очков, а «Зенит» – на восемь.