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  • Бубнов: «Зенит» едет к «Оренбургу», а это тоже газпромовский клуб»

Бубнов: «Зенит» едет к «Оренбургу», а это тоже газпромовский клуб»

25 апреля 2017, 07:14
33

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матчей 25-го тура чемпионата России поделился мнением о шансах прямых конкурентов «Спартака» за чемпионство в РФПЛ.

«Сейчас «Спартак» опустили на землю, думаю, это пойдет команде на пользу. Не факт, что ЦСКА не потеряет очки в матче с «Локомотивом». «Зенит» едет к «Оренбургу», но это тоже газпромовская команда. Посмотрим, как эта встреча сложится.

«Спартак» ожидает матч с «Уралом», но эта команда сейчас обескровлена. Даже, если «Урал» играл бы в сильном составе, то все равно между командами есть серьезная разница в классе», – заявил Бубнов.

Напомним, что за шесть туров до конца сезона «Спартак» опережает ЦСКА на семь очков, а «Зенит» – на восемь.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Оренбург ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (33)
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Masteralex
1493095464
Тонкий намек на безвольный договорняк в исполнении Оренбурга?
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ДСА
1493095655
Оренбург проиграет Зениту. Тут к гадалке не ходи.
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filosof sparty
1493096245
Оренбург сольётся, 100%
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piligrim1986
1493097518
да тут по-моему и сомнений быть не должно. сольют аккуратненько, так 1-2/ 0-1
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nik55
1493098532
кто платит тот и музыку заказывает
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1493099579
Дисквалифицировать эти команды на два года за договорный матч и отправить в ПФЛ.
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subbotaspartak
1493101304
Зачем эти намёки на какие то подоплёки, Где пацанам с Оренбурга себя показать? А вот взять и Зенит наказать. Удачи.
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Kollljan
1493109941
Игра с Ростовом показала, что никакого класса у Спартака нет!
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mihail200606
1493110364
Урал обескровили для Спартака, а не для зенита) а подставили зенит
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Мудрый Каа
1493135121
Оренбург и так бы слил.
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