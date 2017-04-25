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    Бубнов: «Зенит» едет к «Оренбургу», а это тоже газпромовский клуб»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матчей 25-го тура чемпионата России поделился мнением о шансах прямых конкурентов «Спартака» за чемпионство в РФПЛ.

    «Сейчас «Спартак» опустили на землю, думаю, это пойдет команде на пользу. Не факт, что ЦСКА не потеряет очки в матче с «Локомотивом». «Зенит» едет к «Оренбургу», но это тоже газпромовская команда. Посмотрим, как эта встреча сложится.

    «Спартак» ожидает матч с «Уралом», но эта команда сейчас обескровлена. Даже, если «Урал» играл бы в сильном составе, то все равно между командами есть серьезная разница в классе», – заявил Бубнов.

    Напомним, что за шесть туров до конца сезона «Спартак» опережает ЦСКА на семь очков, а «Зенит» – на восемь.

    Источник: Спорт FM

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    25.04.2017 07:14
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:45

      Оренбург и так бы слил.

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 апреля 2017, 13:24

      Началось в колхозе утро...

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 апреля 2017, 12:35

      Да что вы Санька тыркаете, пусть наговорится, он и у Бескова разговорчивым был.Константин Иванович ему слово, а Санёк ему два.Константин Иванович ему за подстраховку, а Санёк ему за ситуацию...
      Впрочем играл неплохо, как и Вагиз. Саньку скидка за СПАРТАК!!!

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 апреля 2017, 12:19

      Чушь бубнятская.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 апреля 2017, 11:54

      Оренбург - Зенит 2-1

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 апреля 2017, 11:52

      Урал обескровили для Спартака, а не для зенита) а подставили зенит

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > mihail200606 25 апреля 2017, 12:48

      тут ты прав)))какой дальновидный)))то то Зенит никак забить не мог до удаления..Зеня разобран и его тащат в лигу чемпионов скорее всего..у него матчи остались с середняками которых он и без судей должен обыгрывать вот только что то не очень получается.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 апреля 2017, 11:49

      Подкинул гнилую тему, провокатор.

      1
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 25 апреля 2017, 11:45

      Игра с Ростовом показала, что никакого класса у Спартака нет!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Kollljan 25 апреля 2017, 12:02

      Класс-это наживное! Главное, вставать и идти...!Если нужно, то на зубах!!!

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > ribavadim 25 апреля 2017, 12:13

      Ну посмотрим, посмотрим...

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Kollljan 25 апреля 2017, 12:24

      Посмотрим и увидим всё....

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      Рейтинг: +37

      раптор62 > Kollljan 25 апреля 2017, 12:48

      а у зенита его валом

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Kollljan 25 апреля 2017, 12:51

      что тогда говорить о Зените по игре с уралом..класс в одном матче не проверяется..он на всей дистанции виден..как команда проходит весь чемп..и с каким запасом обыгрывает ту или иную команду..посмотри домашние матчи Ростова и все будет ясно..и тем более без двух фактурных напов с Ростовом играть сложно.

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > раптор62 25 апреля 2017, 14:29

      Тоже - посмотрим, посмотрим...

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 25 апреля 2017, 09:42

      про зенит намек поняли

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 апреля 2017, 09:21

      Зачем эти намёки на какие то подоплёки,
      Где пацанам с Оренбурга себя показать?
      А вот взять и Зенит наказать.
      Удачи.

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      Рейтинг: +33417

      oyabun > subbotaspartak 25 апреля 2017, 12:13

      Насчет "наказать" это разговор уровня дворовых команд. А на уровне ПФР всё решают деньги. А кто спонсирует обе команды? Правильно - Газпром! Отсюда и вывод - "должен" выиграть Зенит

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