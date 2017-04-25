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  • Еськов: «Я не железный, работа тяжелая. Конечно, я переживаю»

Еськов: «Я не железный, работа тяжелая. Конечно, я переживаю»

25 апреля 2017, 00:28
32

Арбитр Алексей Еськов рассказал, как справляется с критикой в свой адрес после матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Напомним, рефери удалил троих футболистов уральского клуба.

– После матча поднялся большой шум – депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент «Урала» Григорий Иванов планирует добиваться, «чтобы арбитра отстранили вообще». Как вы к этому относитесь?

– А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА – и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: «Извините, был не прав».

– Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, вернись все назад?

– Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения – если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же.

Ранее стало известно, что Еськова на матче ЦСКА«Локомотив» заменит Сергей Карасев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Еськов Алексей
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ArReal
1493077376
Запорол матч и под дурачка косит...
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Д Альбертини
1493087543
Последняя строчка в статье просто убила)) готовимся профессионально и работаем так же!!! Это очень далеко от профессионального судейства!
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krokodail
1493089199
Счёт матча перевернул с ног на голову,этА очИнь прафисиАНАЛЬНО.
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Ще Гевара
1493090790
Резонансный получился матч. Плюс комментарий Орлова.
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belarus-gomel
1493091112
в этом матче Еськов допустил не один промах!!!! Еськов ПОМОГ Зениту!!! и в конкретном матче!!! и в борьбе за ТРЕТЬЕ место!!! Краснодар мог УЖЕ находиться на расстоянии ОДНОЙ победы в борьбе за 3 место!! Пы.Сы. разумный итог всего действа - матч на переигровку (или засчитать результат матча, который был на момент явных ОШИБОК судей в пользу ОДНОЙ команды), Еськова отстранить ПОЖИЗНЕННО от любой работы, связанной со спортом, прокуратуре следует проверить Еськова и всех членов его семьи на предмет резкого обогащения... любое преступление оставляет ФИНАНСОВЫЙ след!!!
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rubinovyi2
1493091673
Ага,он переживет,а игроки Урала,так те просто жизни радуются....
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Диктор
1493092010
Да какой ты на фиг профессионал-так продажное чмо просто.
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АРИЕЦ2008
1493095979
а сколько эта проститутка берет за 1,5 часа работы?
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Lenin26
1493098793
Какие вы блять желчные,специалистов послушайте,правила почитайте,он ошибся в случае с Бикфалфи ,а все остальное было согласна правилам,я не учитываю мелкие огрехи.А свиньи идите нах... с этой ветки,она вас не каким боком не касается,лишь бы попиздеть,пизда.......болы!!!!
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neveldomha
1493113195
Не Еськов мешал Емельянову забивать один на один Луневу. Не Еськов виноват, что Павлюченко псих. Так как в десятером вполне бы могли увезти очко. Но урал уже заранее был заточен на судейских произвол. Нужен был только повод. Я очень и очень сомневаюсь, что Павлюченко вообще видел момент нарушения. Он среагировал только на красную, даже если бы Бикфалди сломал ногу Смольникову, реакция этого недоумка была бы та же. И вообще, чего то не очень то слышен поросячий визг по поводу судейства с Локомотивом и ЦСКА. Там видать и вправду по честному Акинфеева не удалили и пенку Локу запуляли. Или и тут Газпром виноват? Да и за не поставленный пенальти в ворота Спартака никто не хрюкает.
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