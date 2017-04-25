Еськов: «Я не железный, работа тяжелая. Конечно, я переживаю»

Арбитр Алексей Еськов рассказал, как справляется с критикой в свой адрес после матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Напомним, рефери удалил троих футболистов уральского клуба.

– После матча поднялся большой шум – депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент «Урала» Григорий Иванов планирует добиваться, «чтобы арбитра отстранили вообще». Как вы к этому относитесь?

– А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА – и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: «Извините, был не прав».

– Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, вернись все назад?

– Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения – если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же.

Ранее стало известно, что Еськова на матче ЦСКА – «Локомотив» заменит Сергей Карасев.