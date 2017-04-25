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    Еськов: «Я не железный, работа тяжелая. Конечно, я переживаю»

    Арбитр Алексей Еськов рассказал, как справляется с критикой в свой адрес после матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Напомним, рефери удалил троих футболистов уральского клуба.

    – После матча поднялся большой шум – депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент «Урала» Григорий Иванов планирует добиваться, «чтобы арбитра отстранили вообще». Как вы к этому относитесь?

    – А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА – и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: «Извините, был не прав».

    – Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, вернись все назад?

    – Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения – если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же.

    Ранее стало известно, что Еськова на матче ЦСКА«Локомотив» заменит Сергей Карасев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 00:28
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 26 апреля 2017, 22:15

      Так пошёл вон! Тебе никто не запрещает взять отвод, если ты устал!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 26 апреля 2017, 15:26

      Работа тяжёлая ? Так поменяй работу на более лёгкую, например водителем на грузовике..., вот там и отдохнёшь..

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 19:05

      Он что блядь в шахте что ли работает,работа у него тяжёлая.

      2
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 25 апреля 2017, 14:09

      Таких профи метлой под зад

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2017, 13:37

      Ростов в Краснодаре в наглую засудил, пенальти на последней секунде не за, что дал. Какие ошибки? Это-элементарная предвзятость. Там, где играет Ростов, а судит Еськов, жди непонятных наказаний. Ни одной игры нормально не отсудил.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 апреля 2017, 12:39

      Не Еськов мешал Емельянову забивать один на один Луневу. Не Еськов виноват, что Павлюченко псих. Так как в десятером вполне бы могли увезти очко. Но урал уже заранее был заточен на судейских произвол. Нужен был только повод. Я очень и очень сомневаюсь, что Павлюченко вообще видел момент нарушения. Он среагировал только на красную, даже если бы Бикфалди сломал ногу Смольникову, реакция этого недоумка была бы та же.
      И вообще, чего то не очень то слышен поросячий визг по поводу судейства с Локомотивом и ЦСКА. Там видать и вправду по честному Акинфеева не удалили и пенку Локу запуляли. Или и тут Газпром виноват? Да и за не поставленный пенальти в ворота Спартака никто не хрюкает.

      -3
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > neveldomha 25 апреля 2017, 15:48

      Что ты чушь несёшь?Мне вообще всё равно и на Зенит и на Хрюки как ты говоришь-у тебя что.комплексы-тут конкретную ситуацию обсуждают ...футбол посмотри для начала , а потом неси...

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 апреля 2017, 10:06

      а мы-то как переживаем..на банкет-новоселье пригласили потом и сколько рупий газпромовских счас на счету?!

      -1
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      Рейтинг: +134

      vinsent 25 апреля 2017, 08:58

      ты бы сука переживал лучше когда ростову пеналь на лаборде поставил....уебан сука

      0
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 08:40

      Просто зенит должен был выиграть на новой арене, любыми силами....наверно в перерыве ему объяснили всю ситуацию и с 60ой минуты пошли удаления.

      -1
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      Рейтинг: +10

      Саша Горцев > KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 20:05

      Полностью согласен!!!! Ну вот и включился админостративный ресурс.... ждем еще сенсаций и в других матчах с участием трех лидеров таблицы....

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 25 апреля 2017, 08:39

      Какие вы блять желчные,специалистов послушайте,правила почитайте,он ошибся в случае с Бикфалфи ,а все остальное было согласна правилам,я не учитываю мелкие огрехи.А свиньи идите нах... с этой ветки,она вас не каким боком не касается,лишь бы попиздеть,пизда.......болы!!!!

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Lenin26 25 апреля 2017, 09:55

      Не было бы ошибки на Бикфалви, не было бы красной у Павлюченко. Одна ошибка и минус два игрока у Урала. Ничего себе ошибки. Это же не ПФЛ.

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