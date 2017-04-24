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    Ибрагимович пообещал вернуться еще сильнее, чем прежде

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил слова благодарности всем фанатам, которые поддержали его после полученной тяжелой травмы. Напомним, что швед вынужден будет пропустить из-за травмы крестообразных связок колена 8-9 месяцев.

    «Прежде всего, хочу выразить слова благодарности за поддержку и любовь. Я получил травму и на какое-то время выбыл из строя. Готов пройти через это, как и через все остальное, и вернусь на поле еще сильнее.

    Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться для меня не вариант. Скоро увидимся», – написал Ибрагимович в Instagram.

    В 28 матчах Премьер-лиги 35-летний нападающий забил в этом сезоне 17 голов, отдав при этом три передачи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    24.04.2017 06:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 26 апреля 2017, 12:06

      Крутой форвард, жалко что кресты порвал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 24 апреля 2017, 10:46

      Здоровья тебе, Златан!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      yellowbess 24 апреля 2017, 10:09

      Скорейшего восстановления!

      1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 24 апреля 2017, 09:53

      Ибра красавец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 апреля 2017, 09:52

      Почему-то есть уверенность, что слова Ибры - это не просто слова. Скорейшего восстановления!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 24 апреля 2017, 09:11

      Красавчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 24 апреля 2017, 08:52

      Скорее всего не сможет вернуться на прежний уровень, а жаль!Здоровья!!!!

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 24 апреля 2017, 07:19

      25 летний нападающий...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 24 апреля 2017, 07:06

      Здоровья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 апреля 2017, 06:57

      Ибрагимович мужик в 35 лет играет лучше чем многие в 20.

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