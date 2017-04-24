Ибрагимович пообещал вернуться еще сильнее, чем прежде

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил слова благодарности всем фанатам, которые поддержали его после полученной тяжелой травмы. Напомним, что швед вынужден будет пропустить из-за травмы крестообразных связок колена 8-9 месяцев.

«Прежде всего, хочу выразить слова благодарности за поддержку и любовь. Я получил травму и на какое-то время выбыл из строя. Готов пройти через это, как и через все остальное, и вернусь на поле еще сильнее.

Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться для меня не вариант. Скоро увидимся», – написал Ибрагимович в Instagram.

В 28 матчах Премьер-лиги 35-летний нападающий забил в этом сезоне 17 голов, отдав при этом три передачи.