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Ибрагимович пообещал вернуться еще сильнее, чем прежде

24 апреля 2017, 06:19
10

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил слова благодарности всем фанатам, которые поддержали его после полученной тяжелой травмы. Напомним, что швед вынужден будет пропустить из-за травмы крестообразных связок колена 8-9 месяцев.

«Прежде всего, хочу выразить слова благодарности за поддержку и любовь. Я получил травму и на какое-то время выбыл из строя. Готов пройти через это, как и через все остальное, и вернусь на поле еще сильнее.

Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться для меня не вариант. Скоро увидимся», – написал Ибрагимович в Instagram.

В 28 матчах Премьер-лиги 35-летний нападающий забил в этом сезоне 17 голов, отдав при этом три передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (10)
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DZHEK_VOROBEY1987
1493006258
Ибрагимович мужик в 35 лет играет лучше чем многие в 20.
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ильиных
1493006781
Здоровья.
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baltica
1493007540
25 летний нападающий...
Ответить
CSKA471
1493013124
Скорее всего не сможет вернуться на прежний уровень, а жаль!Здоровья!!!!
Ответить
Arsenal Tula LDPR
1493014261
Красавчик
Ответить
mialkov
1493016751
Почему-то есть уверенность, что слова Ибры - это не просто слова. Скорейшего восстановления!
Ответить
Axe111
1493016799
Ибра красавец
Ответить
yellowbess
1493017770
Скорейшего восстановления!
Ответить
kamaz89
1493019961
Здоровья тебе, Златан!
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Dazdraper
1493197572
Крутой форвард, жалко что кресты порвал.
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