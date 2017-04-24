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    Энрике: «Месси – лучший игрок в истории»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в рамках встречи 33-го тура Ла Лиги.

    «Месси – лучший игрок в истории. Он невероятно результативен в каждый момент матча. Я смотрю много футбола и могу сказать, что всем на очень повезло иметь такого игрока в команде. Это был потрясающий матч двух отличных команд, которые отдали все ради победы. Честно признаться, победить сегодня могла любая команда. То, что мы сделали счет 3:2 на 92-й минуте, дает нам большой психологический импульс», – сказал специалист.

    Победа позволила каталонскому клуб сравнялся с «Реалом» на первом месте в турнирной таблице чемпионата. Команда Зинедина Зидана имеет один матч в запасе.

    Источник: Marca

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    24.04.2017 01:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 апреля 2017, 11:40

      Добро победило)

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 апреля 2017, 06:39

      Это был вечер Месси! Следующий будет за Роналду....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 апреля 2017, 05:42

      Красавчик!!!!!!!!!!мы верили в тебя!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +54

      Evklid 24 апреля 2017, 04:41

      долго он молчал.сделал дубль-все,лучший))

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 апреля 2017, 01:27

      И остался главный гей, его имя ЛЕОНЕЛЬ. блин ну как же он красиво отметил третий гол, снял футболку напротив болельщиков, без всяких там кривляний в камеру, и выкриков. Мастер что тут скажешь.!

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 апреля 2017, 01:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да не верю я, что барса больше очков не потеряет, так что реал Ла лигу возьмет, а с ней и ЛЧ в придачу.

      -6
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Павел Буре 24 апреля 2017, 08:38

      Реал может взять только то,что между ног болтается...

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Psih86 24 апреля 2017, 15:12

      Как бы я хотел чтобы твои слова, да богу в уши, но, боюсь мои мечты не сбудутся. И этот реал выиграет лигу и ЛАлигу.

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > dinar7777dinar 24 апреля 2017, 16:30

      Да я только за!!! сам болею за барсу, но мои мозги говорят обратное. (((, чего ты мне минусы ставишь???

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