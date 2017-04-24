Энрике: «Месси – лучший игрок в истории»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в рамках встречи 33-го тура Ла Лиги.

«Месси – лучший игрок в истории. Он невероятно результативен в каждый момент матча. Я смотрю много футбола и могу сказать, что всем на очень повезло иметь такого игрока в команде. Это был потрясающий матч двух отличных команд, которые отдали все ради победы. Честно признаться, победить сегодня могла любая команда. То, что мы сделали счет 3:2 на 92-й минуте, дает нам большой психологический импульс», – сказал специалист.

Победа позволила каталонскому клуб сравнялся с «Реалом» на первом месте в турнирной таблице чемпионата. Команда Зинедина Зидана имеет один матч в запасе.