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    ФНЛ. Гол Давыдова принес «Спартаку-2» победу над «Нефтехимиком» и поднял команду на третье место

    В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 1:0. Победный гол в составе московского клуба на свой счет записал Денис Давыдов.

    Отметим, что гости большую часть встречи провели в меньшинстве после удаления на 30-й минуте Никиты Суркова.

    Данная победа позволила «Спартаку-2» набрать 52 очка и подняться на третье место в турнирной таблице. «Нефтехимик» продолжает занимать последнюю строчку.

    Первенство ФНЛ. 33-й тур

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Спартак-2 (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Давыдов, 76.

    Удаление: Сурков, 30 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 14:55
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