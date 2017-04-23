ФНЛ. Гол Давыдова принес «Спартаку-2» победу над «Нефтехимиком» и поднял команду на третье место

В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 1:0. Победный гол в составе московского клуба на свой счет записал Денис Давыдов.
Отметим, что гости большую часть встречи провели в меньшинстве после удаления на 30-й минуте Никиты Суркова.
Данная победа позволила «Спартаку-2» набрать 52 очка и подняться на третье место в турнирной таблице. «Нефтехимик» продолжает занимать последнюю строчку.
Первенство ФНЛ. 33-й тур
Нефтехимик (Нижнекамск) – Спартак-2 (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Давыдов, 76.
Удаление: Сурков, 30 – нет.
Источник: Бомбардир.ру