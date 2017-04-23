Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Думаю, «Спартак» доплывет до чемпионского титула»

Червиченко: «Думаю, «Спартак» доплывет до чемпионского титула»

23 апреля 2017, 08:50
17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что команда сумеет до конца удержать первое место в чемпионате России. Специалист сомневается в осечках красно-белых в матчах с командами, которые находятся в середине турнирной таблицы.

«Не думаю, что «Спартак» чемпионство упустит. То, что в следующем туре «Урал» уступит красно-белым – это аксиома, а вот если «Спартак» даже проиграет через тур ЦСКА, то там просто некому проигрывать. Не думаю, что «Амкар», «Терек» и «Урал» отнимут у «Спартака» очки. Так или иначе, думаю, до чемпионского титула москвичи доплывут», – заявил Червиченко.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pegas1276
1492926896
как говорят моряки - плавет только ...
Ответить
САН
1492928160
Спартак то гордо доплывет, а Червиченко точно в своей болтовне потонет
Ответить
belarus-gomel
1492928601
стесняюсь спросить... доплывёт - это значит не потонет??? ведь все же знают что именно не тонет!!!!!
Ответить
Диктор
1492931847
Козел ты -больше сказать не чего.
Ответить
zenit2012
1492932400
с завистью сказал...))))
Ответить
Сармат Ростов
1492934750
Сколько же злобы и желчи в словах этого "эксперта"(((
Ответить
mihail200606
1492936654
В слове "доплывет" чувствуется намек на чтото нехорошее...
Ответить
Fan Loko mik
1492937370
Доплывет, если Урал одолеет.
Ответить
ribavadim
1492938031
Перелайте Ильичу- нам и Лондон по плечу!
Ответить
Бриг
1492940580
Если у ЦСКА выиграет - то да. А так - нет.
Ответить
Главные новости
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
1
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
7
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
4
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Все новости
Все новости
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
1
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+