Червиченко: «Думаю, «Спартак» доплывет до чемпионского титула»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что команда сумеет до конца удержать первое место в чемпионате России. Специалист сомневается в осечках красно-белых в матчах с командами, которые находятся в середине турнирной таблицы.

«Не думаю, что «Спартак» чемпионство упустит. То, что в следующем туре «Урал» уступит красно-белым – это аксиома, а вот если «Спартак» даже проиграет через тур ЦСКА, то там просто некому проигрывать. Не думаю, что «Амкар», «Терек» и «Урал» отнимут у «Спартака» очки. Так или иначе, думаю, до чемпионского титула москвичи доплывут», – заявил Червиченко.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

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