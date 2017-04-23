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    Червиченко: «Думаю, «Спартак» доплывет до чемпионского титула»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что команда сумеет до конца удержать первое место в чемпионате России. Специалист сомневается в осечках красно-белых в матчах с командами, которые находятся в середине турнирной таблицы.

    «Не думаю, что «Спартак» чемпионство упустит. То, что в следующем туре «Урал» уступит красно-белым – это аксиома, а вот если «Спартак» даже проиграет через тур ЦСКА, то там просто некому проигрывать. Не думаю, что «Амкар», «Терек» и «Урал» отнимут у «Спартака» очки. Так или иначе, думаю, до чемпионского титула москвичи доплывут», – заявил Червиченко.

    «Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

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    Источник: Rusfootball.info

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    23.04.2017 08:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1307

      Taps 23 апреля 2017, 13:36

      Хрен тебе - доплывёт !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 апреля 2017, 12:43

      Если у ЦСКА выиграет - то да. А так - нет.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 апреля 2017, 12:00

      Перелайте Ильичу- нам и Лондон по плечу!

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 апреля 2017, 11:49

      Доплывет, если Урал одолеет.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 апреля 2017, 11:42

      Автор строк не доплыл...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 апреля 2017, 11:37

      В слове "доплывет" чувствуется намек на чтото нехорошее...

      1
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 23 апреля 2017, 11:32

      А я мечтаю, чтобы этот "бывший президент" уплыл бы далеко, со своими желчными комментариями!

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 апреля 2017, 11:05

      Сколько же злобы и желчи в словах этого "эксперта"(((

      4
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 23 апреля 2017, 10:26

      с завистью сказал...))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 10:17

      Козел ты -больше сказать не чего.

      3
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