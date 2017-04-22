Модрич надеется, что после матча с «Барселоной» ему придется утешать Ракитича

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о предстоящем матче 33-го тура Примеры против «Барселоны», а также рассказал, чего ждет от встречи со своим соотечественником Иваном Ракитичем.

«Нет, мы не говорили с Ракитичем, потому что все должны готовиться к игре. После матча мы обязательно пообщаемся, обнимемся и будем жить дальше, как и прежде. Надеюсь, мне придется утешать его по окончании матча. «Барса» будет без Неймара, им будет очень сложно, но мы думаем только о своей игре. С «Реалом» я не побеждал только в Примере, думаю, что пришло время взять новый трофей», – сказал футболист.

Встреча состоится 23 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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