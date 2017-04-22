Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Модрич надеется, что после матча с «Барселоной» ему придется утешать Ракитича

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о предстоящем матче 33-го тура Примеры против «Барселоны», а также рассказал, чего ждет от встречи со своим соотечественником Иваном Ракитичем.

    «Нет, мы не говорили с Ракитичем, потому что все должны готовиться к игре. После матча мы обязательно пообщаемся, обнимемся и будем жить дальше, как и прежде. Надеюсь, мне придется утешать его по окончании матча. «Барса» будет без Неймара, им будет очень сложно, но мы думаем только о своей игре. С «Реалом» я не побеждал только в Примере, думаю, что пришло время взять новый трофей», – сказал футболист.

    Встреча состоится 23 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данного поединка.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 22:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 23 апреля 2017, 11:44

      откуда такая уверенность? может Ракитич будет успокаивать Модрича...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow > Azat Hatamow 24 апреля 2017, 00:02

      ну, как, Модрич?! Круто сделал Ракитич, да?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11