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  • Луческу заявил, что в матче с «Уралом» на игроках «Зенита» сказалась нервозность, которую оказала пресса

Луческу заявил, что в матче с «Уралом» на игроках «Зенита» сказалась нервозность, которую оказала пресса

22 апреля 2017, 22:28
8

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) выразил мнение, что нервозность в действиях его подопечных вызвана давлением со стороны прессы.

«Мы очень много ошибок допускали, я это связываю не только с не очень хорошим качеством поля. Это еще и нервозность игроков. После игры со «Спартаком» имела место быть и нервозность из-за прессы – внешняя, и внутренняя, которую на игроков оказывали мы. Это было видно, и на матче с «Уралом» сказалось», – сказал Луческу.

На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидера на восемь очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Луческу Мирча
Комментарии (8)
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dok66
1492891681
Таки просто смешно . Миллионеры , а такие ранимые ....
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Mack_Dan
1492893817
Абзац, мля. Мне, как болельщику Зенита, просто стыдно читать комментарии этого румынского недоделка...
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alp
1492894801
пусь дорабатывает старый до конца сезона и на пенсию
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MDAR
1492896975
Нервозности не было, было непонимание когда судья начнет играть с зенитом зп одно..................
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Каратель помойников
1492913530
бля,да давно понятно что виноваты все вокруг,только не тренер и игроки зенита.хватит уже нытиков обмусоливать
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ЮЗИК
1492919119
Кто-то же должен быть виноват, теперь пресса
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sidors32
1492922997
Далее по списку - секс с жёнами(подругами), результат выборов во Франции, таяние льдов в Антарктиде, вспышка на солнце, козни инопланетян и в конце окажутся самые главные злодеи - болельщики
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