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    Луческу заявил, что в матче с «Уралом» на игроках «Зенита» сказалась нервозность, которую оказала пресса

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) выразил мнение, что нервозность в действиях его подопечных вызвана давлением со стороны прессы.

    «Мы очень много ошибок допускали, я это связываю не только с не очень хорошим качеством поля. Это еще и нервозность игроков. После игры со «Спартаком» имела место быть и нервозность из-за прессы – внешняя, и внутренняя, которую на игроков оказывали мы. Это было видно, и на матче с «Уралом» сказалось», – сказал Луческу.

    На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидера на восемь очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.04.2017 22:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +161

      sidors32 23 апреля 2017, 07:49

      Далее по списку - секс с жёнами(подругами), результат выборов во Франции, таяние льдов в Антарктиде, вспышка на солнце, козни инопланетян и в конце окажутся самые главные злодеи - болельщики

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 23 апреля 2017, 06:45

      Кто-то же должен быть виноват, теперь пресса

      1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 23 апреля 2017, 05:12

      бля,да давно понятно что виноваты все вокруг,только не тренер и игроки зенита.хватит уже нытиков обмусоливать

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 апреля 2017, 00:36

      Нервозности не было, было непонимание когда судья начнет играть с зенитом зп одно..................

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 23 апреля 2017, 00:00

      пусь дорабатывает старый до конца сезона и на пенсию

      1
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      Рейтинг: +87

      Mack_Dan 22 апреля 2017, 23:43

      Абзац, мля. Мне, как болельщику Зенита, просто стыдно читать комментарии этого румынского недоделка...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 апреля 2017, 23:08

      Таки просто смешно . Миллионеры , а такие ранимые ....

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > dok66 23 апреля 2017, 05:12

      богатые тоже плачут)))

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