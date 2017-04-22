Луческу заявил, что в матче с «Уралом» на игроках «Зенита» сказалась нервозность, которую оказала пресса

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) выразил мнение, что нервозность в действиях его подопечных вызвана давлением со стороны прессы.

«Мы очень много ошибок допускали, я это связываю не только с не очень хорошим качеством поля. Это еще и нервозность игроков. После игры со «Спартаком» имела место быть и нервозность из-за прессы – внешняя, и внутренняя, которую на игроков оказывали мы. Это было видно, и на матче с «Уралом» сказалось», – сказал Луческу.

На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидера на восемь очков.