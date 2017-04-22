Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Сначала судья дал желтую карточку, но, увидев царапину, показал красную»

Глушаков: «Сначала судья дал желтую карточку, но, увидев царапину, показал красную»

22 апреля 2017, 22:03
19

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3) прокомментировал эпизод со своим удалением. По словам футболиста, главный арбитр в моменте с фолом сначала показал ему желтую карточку, но затем изменил решение и удалил игрока с поля.

«Это моя первая красная карточка за всю карьеру. Я попросил прощения у Нобоа – не специально ему по ноге попал.

Сначала судья желтую дал, потом увидел, что там царапина, и показал красную. За 10 минут до этого Гацкан прыгал с двух ног, потом еще раз, я пошел так же агрессивно. Но в ногу я не играл, я играл в мяч. Ничего такого.

Уходя я спросил, не было ли руки в эпизоде, с которого началась атака. До этого просто был эпизод, когда Байрамяну мяч в руку попал в начале второго тайма, потом второй раз. И третий – пошла контратака на наши ворота, в которой я и заработал красную», – сказал Глушаков.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил пять голов, сделал две результативные передачи и получил два предупреждения.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глушаков Денис
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Д Альбертини
1492889179
как можно дать желтую, а следом подумав через минуту дать еще и красную в догонку?
Ответить
Par Mezan
1492889688
За откровенное хамство и матерный базар - заглушись! Обнаглевшее свинячье быдло давно пора загонять в стойло!
Ответить
Fancyfall
1492900641
на самом деле странно, что за сломанный в прошлом туре нос не наказали вообще никак, а за царапину дали красную. реально? за царапину?
Ответить
Axe111
1492909777
Опять перья распускает, ощипали, пиз*дуй на сковородку
Ответить
Главные новости
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
1
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
7
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
3
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Все новости
Все новости
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+