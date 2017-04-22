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    Глушаков: «Сначала судья дал желтую карточку, но, увидев царапину, показал красную»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3) прокомментировал эпизод со своим удалением. По словам футболиста, главный арбитр в моменте с фолом сначала показал ему желтую карточку, но затем изменил решение и удалил игрока с поля.

    «Это моя первая красная карточка за всю карьеру. Я попросил прощения у Нобоа – не специально ему по ноге попал.

    Сначала судья желтую дал, потом увидел, что там царапина, и показал красную. За 10 минут до этого Гацкан прыгал с двух ног, потом еще раз, я пошел так же агрессивно. Но в ногу я не играл, я играл в мяч. Ничего такого.

    Уходя я спросил, не было ли руки в эпизоде, с которого началась атака. До этого просто был эпизод, когда Байрамяну мяч в руку попал в начале второго тайма, потом второй раз. И третий – пошла контратака на наши ворота, в которой я и заработал красную», – сказал Глушаков.

    В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил пять голов, сделал две результативные передачи и получил два предупреждения.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 22:03
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 23 апреля 2017, 04:09

      Опять перья распускает, ощипали, пиз*дуй на сковородку

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 23 апреля 2017, 01:37

      на самом деле странно, что за сломанный в прошлом туре нос не наказали вообще никак, а за царапину дали красную. реально? за царапину?

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 апреля 2017, 22:34

      За откровенное хамство и матерный базар - заглушись! Обнаглевшее свинячье быдло давно пора загонять в стойло!

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Par Mezan 23 апреля 2017, 06:26

      ты видно в этом стойле вырос

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 апреля 2017, 22:26

      как можно дать желтую, а следом подумав через минуту дать еще и красную в догонку?

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Д Альбертини 22 апреля 2017, 22:33

      Следи за моментом в повторе!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Par Mezan 22 апреля 2017, 22:40

      он дал сначала желтую ему, потом через минуту подумал(посовещался) и красную дал

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Par Mezan 22 апреля 2017, 22:40

      почему не сразу красную?

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Marqello 23 апреля 2017, 00:12

      +++ Resp!

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Marqello 23 апреля 2017, 00:26

      Плавание скоро будет Крестовском!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Marqello 23 апреля 2017, 02:36

      Чё оскорбляешь? Если не понимаешь о чем я, то тогда с тобой даже разговаривать не о чем. Крыша течет на Крестовском и газон отвратительный. Вот скоро и будет там плавание. Недалекая.....

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Marqello 23 апреля 2017, 04:34

      Мозгов хватило только дебил написать. Мда.. жалкое ты у..бище))

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Marqello 23 апреля 2017, 06:35

      Е-бань тебя вообще близко ни к футболу, ни к чему то еще допускать нельзя

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Marqello 23 апреля 2017, 10:16

      Все на что ты способно, уё...ище?)))

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Marqello 23 апреля 2017, 11:22

      Я не собираюсь опускаться до твоего недалекого и тупого уровня, чтобы тебе также отвечать. Не умеешь адекватно отвечать, значит ума особо нет в голове.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Marqello 23 апреля 2017, 21:57

      Пфф)) уё..ище)) ни о чем

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