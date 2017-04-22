Глушаков: «Сначала судья дал желтую карточку, но, увидев царапину, показал красную»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3) прокомментировал эпизод со своим удалением. По словам футболиста, главный арбитр в моменте с фолом сначала показал ему желтую карточку, но затем изменил решение и удалил игрока с поля.

«Это моя первая красная карточка за всю карьеру. Я попросил прощения у Нобоа – не специально ему по ноге попал.

Сначала судья желтую дал, потом увидел, что там царапина, и показал красную. За 10 минут до этого Гацкан прыгал с двух ног, потом еще раз, я пошел так же агрессивно. Но в ногу я не играл, я играл в мяч. Ничего такого.

Уходя я спросил, не было ли руки в эпизоде, с которого началась атака. До этого просто был эпизод, когда Байрамяну мяч в руку попал в начале второго тайма, потом второй раз. И третий – пошла контратака на наши ворота, в которой я и заработал красную», – сказал Глушаков.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил пять голов, сделал две результативные передачи и получил два предупреждения.