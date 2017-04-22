Источник: Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. По информации источника, в ближайшее время отец прилетит в столицу Каталонии, чтобы завершить сделку.

Действующее соглашение футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что новый контракт будет рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 28 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 10 результативных передач.

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