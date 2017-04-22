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    Источник: Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. По информации источника, в ближайшее время отец прилетит в столицу Каталонии, чтобы завершить сделку.

    Действующее соглашение футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что новый контракт будет рассчитан до 2022 года.

    В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 28 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 10 результативных передач.

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    Источник: Marca

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    22.04.2017 01:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 апреля 2017, 09:05

      Отлично!!!

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 апреля 2017, 07:55

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 апреля 2017, 06:49

      Стремно за него,всю жизнь в одном клубе и лучшим его не назову

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 22 апреля 2017, 06:01

      кто бы сомневался,всю жизнь провел в Барсе

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 22 апреля 2017, 01:45

      Давно пора

      0
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