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    Месси в мае подпишет контракт с «Барселоной» до 2022 года

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению контракта с каталонским клубом. По информации Cadena Ser, 29-летний аргентинец в мае заключит с сине-гранатовыми новое соглашение, которое будет рассчитана до 2022 года.

    Напомним, нынешний трудовой договор форварда истекает летом 2018 года.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает футболисту 40 миллионов евро за продление контракта и готова платить ему 35 миллионов в год.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Месси забил 25 голов и сделал восемь результативных пасов в 25 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 09:22
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 4 апреля 2017, 11:47

      вообще по**й на эту мышь

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 4 апреля 2017, 11:15

      чисто формальность

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