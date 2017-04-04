Месси в мае подпишет контракт с «Барселоной» до 2022 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению контракта с каталонским клубом. По информации Cadena Ser, 29-летний аргентинец в мае заключит с сине-гранатовыми новое соглашение, которое будет рассчитана до 2022 года.

Напомним, нынешний трудовой договор форварда истекает летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает футболисту 40 миллионов евро за продление контракта и готова платить ему 35 миллионов в год.

В нынешнем розыгрыше Примеры Месси забил 25 голов и сделал восемь результативных пасов в 25 матчах.