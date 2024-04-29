Семин назвал российского футболиста, способного заиграть в «Барселоне»

Юрий Семин высоко оценил потенциал атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.
– Кто из молодых игроков в РПЛ уже готов к переезду в топ-чемпионат?
– Таких сейчас достаточно: тот же Глушенков. Думаю, он один из реальных игроков, которые могут отправиться за границу. Конечно, если будет какое-то предложение.
– Николай Ларин [бывший директор академии «Чертаново»] говорил, что Глушенков по уровню – это стартовый состав «Барселоны».
– Я бы так ярко не стал говорить… Несомненно, у него есть шансы и хорошие для того, чтобы играть в таком клубе.
Думаю, испанская лига ему хорошо подходит. Там не такой оборонительный и жесткий футбол, как в Италии. Хороший вариант, дай бог чтобы пригласили.
- Рыночная стоимость Глушенкова – 7,5 миллиона евро.
- В этом сезоне 24-летний игрок «Локо» забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 34 матчах.
Источник: Sport24