Семин назвал российского футболиста, способного заиграть в «Барселоне»

Юрий Семин высоко оценил потенциал атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

– Кто из молодых игроков в РПЛ уже готов к переезду в топ-чемпионат?

– Таких сейчас достаточно: тот же Глушенков. Думаю, он один из реальных игроков, которые могут отправиться за границу. Конечно, если будет какое-то предложение.

– Николай Ларин [бывший директор академии «Чертаново»] говорил, что Глушенков по уровню – это стартовый состав «Барселоны».

– Я бы так ярко не стал говорить… Несомненно, у него есть шансы и хорошие для того, чтобы играть в таком клубе.

Думаю, испанская лига ему хорошо подходит. Там не такой оборонительный и жесткий футбол, как в Италии. Хороший вариант, дай бог чтобы пригласили.