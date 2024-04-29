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  • Семин назвал российского футболиста, способного заиграть в «Барселоне»

Семин назвал российского футболиста, способного заиграть в «Барселоне»

29 апреля 2024, 20:50
4

Юрий Семин высоко оценил потенциал атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

– Кто из молодых игроков в РПЛ уже готов к переезду в топ-чемпионат?

– Таких сейчас достаточно: тот же Глушенков. Думаю, он один из реальных игроков, которые могут отправиться за границу. Конечно, если будет какое-то предложение.

– Николай Ларин [бывший директор академии «Чертаново»] говорил, что Глушенков по уровню – это стартовый состав «Барселоны».

– Я бы так ярко не стал говорить… Несомненно, у него есть шансы и хорошие для того, чтобы играть в таком клубе.

Думаю, испанская лига ему хорошо подходит. Там не такой оборонительный и жесткий футбол, как в Италии. Хороший вариант, дай бог чтобы пригласили.

  • Рыночная стоимость Глушенкова – 7,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне 24-летний игрок «Локо» забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 34 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Локомотив Глушенков Максим Семин Юрий
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1714414211
Смешно
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Эдуард-Абязов-vkontakte
1714416844
Я бы еще добавил бы Мостового и Облякова. А так с уважаемым Юрием Павловичем согласен.
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Garrincha58
1714452541
Сёмин не смеши нас уже один Захарянчик играет в Барселоне типа Сосьедада и что он то уж по сильнее Глушенкова будет
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