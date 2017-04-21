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    Канчельскис: «Жеребьевка Лиги Европы для «Манчестер Юнайтед» нормальная»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Лиги Европы. Напомним, английскому клубу будет противостоять «Сельта».

    «Слабых команд на такой стадии Лиги Европы нет, как и вообще в турнире. В целом это сложное состязание. Но жеребьевка для «МЮ» нормальная, «Сельта» — команда, хорошо играющая в атаке, но с проблемами в обороне. «Манчестер» — фаворит на бумаге, но на поле все может быть иначе. Однако для англичан важно выиграть Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов, ведь в четверку в АПЛ они едва ли попадут. К тому же победа в Лиге Европы станет первой в истории «Манчестера», это тоже очень важный момент в плане престижа клуба», – сказал Канчельскис.

    Матчи 1/2 финала Лиги Европы состоятся 4 и 11 мая.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2017 19:33
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