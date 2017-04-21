Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов начнется в 13:00

В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой. С помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.
В жеребьевке примут участие:
«Атлетико» (Испания)
«Монако» (Франция)
«Реал» (Испания)
«Ювентус» (Италия)
Старт церемонии жеребьевки назначен на 13:00 по московскому времени.
Стоит отметить, что первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю. Финал турнира состоится 3 июня в Кардиффе.
Источник: УЕФА