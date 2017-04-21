Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов начнется в 13:00

В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой. С помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

В жеребьевке примут участие:

«Атлетико» (Испания)

«Монако» (Франция)

«Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

Старт церемонии жеребьевки назначен на 13:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю. Финал турнира состоится 3 июня в Кардиффе.