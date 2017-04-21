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    Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов начнется в 13:00

    В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой. С помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

    В жеребьевке примут участие:

    «Атлетико» (Испания)

    «Монако» (Франция)

    «Реал» (Испания)

    «Ювентус» (Италия)

    Старт церемонии жеребьевки назначен на 13:00 по московскому времени.

    Стоит отметить, что первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю. Финал турнира состоится 3 июня в Кардиффе.

    Источник: УЕФА

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    21.04.2017 09:04
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 апреля 2017, 13:38

      Ювентус давай ! ! ! ! !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 апреля 2017, 13:37

      Атлетико М ложи на корточки К Роналдо с его соперниками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 21 апреля 2017, 12:55

      Ювентус-Атлетико. Реал-Монако.
      Финал Ювентус- Монако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 апреля 2017, 12:06

      а лига европы во сколько?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 21 апреля 2017, 11:40

      Мой прогноз:
      Монако - Атлетико Мадрид
      Реал Мадрид - Ювентус

      0
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      ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 > milanium 21 апреля 2017, 11:49

      Отличный прогноз! И посмотреть финал Монако - Ювентус!!!

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 21 апреля 2017, 10:29

      Ждем итога

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Andrey_25 21 апреля 2017, 09:27

      Монако-Ювентус
      Реал-Атлетико
      Думаю, так будет интересно)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 апреля 2017, 09:15

      Выйдет в финал юве реал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 21 апреля 2017, 09:12

      ждемС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 апреля 2017, 09:09

      Реал Атлет Юве Мон!

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