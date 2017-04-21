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    Слухи об Аргентине отвлекают Сампаоли от задач «Севильи»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что пока не собирается думать о возможной работе в сборной Аргентины. Он добавил, что все эти слухи лишь мешают решению задач его клубу.

    «Сборная Аргентины? Сейчас моя голова занята мыслями только о матчах с «Гранадой», «Сельтой», «Малагой»

    А все эти слухи могут только отвлечь нас от задач «Севильи». Я не могу заглядывать в будущее», – заявил Сампаоли.

    Напомним, что Сампаоли является одним из кандидатов на вакантный пост. Конкуренцию ему в этом может составить главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

    Источник: Marca

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    21.04.2017 07:43
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