Слухи об Аргентине отвлекают Сампаоли от задач «Севильи»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что пока не собирается думать о возможной работе в сборной Аргентины. Он добавил, что все эти слухи лишь мешают решению задач его клубу.

«Сборная Аргентины? Сейчас моя голова занята мыслями только о матчах с «Гранадой», «Сельтой», «Малагой»…

А все эти слухи могут только отвлечь нас от задач «Севильи». Я не могу заглядывать в будущее», – заявил Сампаоли.

Напомним, что Сампаоли является одним из кандидатов на вакантный пост. Конкуренцию ему в этом может составить главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.