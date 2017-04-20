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    Бэйл тренировался с основным составом «Реала» и сыграет в Эль-Класико

    Нападающий «Реала» Гарет Бэйл участвовал в утренней тренировке команды Зинедина Зидана. По данным испанского журналиста Лукаса Наварьете, игрок сможет сыграть против «Барселоны» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

    27-летний валлиец пропустил ответную встречу четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2) из-за повреждения икроножной мышцы.

    В текущем сезоне на счету Бэйла девять голов и пять результативных передач в 25-ти играх всех турниров. Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Примеры.

    Эль-Класико состоится 23-го апреля.

    Источник: Twitter

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    20.04.2017 20:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      KostjaSh 20 апреля 2017, 21:23

      С Барсой без Неймара Реал бы и так справился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 20 апреля 2017, 21:13

      Кувшина из глины починили что ли.

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 20 апреля 2017, 20:53

      Отлично

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