Бэйл тренировался с основным составом «Реала» и сыграет в Эль-Класико

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл участвовал в утренней тренировке команды Зинедина Зидана. По данным испанского журналиста Лукаса Наварьете, игрок сможет сыграть против «Барселоны» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

27-летний валлиец пропустил ответную встречу четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2) из-за повреждения икроножной мышцы.

В текущем сезоне на счету Бэйла девять голов и пять результативных передач в 25-ти играх всех турниров. Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Примеры.

Эль-Класико состоится 23-го апреля.