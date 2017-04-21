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  • Лига Европы. «Лион» обыграл «Бешикташ» по пенальти и пробился в 1/2 финала

Лига Европы. «Лион» обыграл «Бешикташ» по пенальти и пробился в 1/2 финала

21 апреля 2017, 00:55
6

В ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы «Лион» оказался сильнее «Бешикташа». Основное время завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкого клуба, но из-за равенства по сумме двух встреч матч продолжился дополнительным временем и серией пенальти, в которой одержала победу французская сторона.

Лига Европы, 1/4 финала. Ответный матч

Бешикташ (Турция) – Лион (Франция) – 2:1 (1:1; 6:7 по пенальти)

Голы: 1:0 – Талиска, 27; 1:1 – Лаказетт, 34; 2:1 – Талиска, 58.

Незабитый пенальти: нет – Вальбуэна, 84.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Бешикташ Лион
Комментарии (6)
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ЖОРРО
1492725607
Какое противостояние!!!!Просто супер!Французы молодцы,смогли выиграть серию пенальти в стамбульском аду!!!!Дорогого стоит...
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FCSM#REDWHITE#
1492726061
Автор где было пенальти в основное время?
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Benifacto
1492726671
Губерниев в обзоре:
-С вами был Титулованный футбольный обозреватель
))))
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anri1703
1492735450
Дааа все таки лион прошел в 1/2 будет интересно сельта темная лошадка турнира мой прогноз мю аякс лион сельта хотятут и не знаешь с кем лучше играть
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BoltCX
1492747119
лучше лягушатники, чем турки.
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чифа
1492761348
супер игра !!!
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