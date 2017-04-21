Лига Европы. «Лион» обыграл «Бешикташ» по пенальти и пробился в 1/2 финала

В ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы «Лион» оказался сильнее «Бешикташа». Основное время завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкого клуба, но из-за равенства по сумме двух встреч матч продолжился дополнительным временем и серией пенальти, в которой одержала победу французская сторона.

Лига Европы, 1/4 финала. Ответный матч

Бешикташ (Турция) – Лион (Франция) – 2:1 (1:1; 6:7 по пенальти)

Голы: 1:0 – Талиска, 27; 1:1 – Лаказетт, 34; 2:1 – Талиска, 58.

Незабитый пенальти: нет – Вальбуэна, 84.

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