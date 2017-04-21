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    Лига Европы. «Лион» обыграл «Бешикташ» по пенальти и пробился в 1/2 финала

    В ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы «Лион» оказался сильнее «Бешикташа». Основное время завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкого клуба, но из-за равенства по сумме двух встреч матч продолжился дополнительным временем и серией пенальти, в которой одержала победу французская сторона.

    Лига Европы, 1/4 финала. Ответный матч

    Бешикташ (Турция) – Лион (Франция) – 2:1 (1:1; 6:7 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Талиска, 27; 1:1 – Лаказетт, 34; 2:1 – Талиска, 58.

    Незабитый пенальти: нет – Вальбуэна, 84.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 00:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77

      чифа 21 апреля 2017, 10:55

      супер игра !!!

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 апреля 2017, 06:58

      лучше лягушатники, чем турки.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 апреля 2017, 03:44

      Дааа все таки лион прошел в 1/2 будет интересно сельта темная лошадка турнира мой прогноз мю аякс лион сельта хотятут и не знаешь с кем лучше играть

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 21 апреля 2017, 01:17

      Губерниев в обзоре:

      -С вами был Титулованный футбольный обозреватель

      ))))

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 21 апреля 2017, 01:07

      Автор где было пенальти в основное время?

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 апреля 2017, 01:00

      Какое противостояние!!!!Просто супер!Французы молодцы,смогли выиграть серию пенальти в стамбульском аду!!!!Дорогого стоит...

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