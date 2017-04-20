Мини-футбол. «Дина» по сумме двух встреч обыграла «Динамо» и другие результаты

В рамках 20-го тура Суперлиги «Динамо» по сумме двух встреч уступило «Дине» – 7:10. Отметим, что в первой встрече подмосковный клуб одержал победу со счетом 5:3, однако во второй игре крупно уступил со счетом 2:7.

В других противостояниях «Тюмень» дважды обыграла КПРФ, а «Синара» уверенно переиграла «Ухту» с общим счетом 11:5.

Чемпионат России. Суперлига. 20-й тур

Первые матчи

Синара (Екатеринбург) – Ухта – 8:5 (5:2)

Голы: 1:0 – Фахрутдинов, 6; 1:1 – Филимонов, 11; 2:1 – Иванов, 11 (в свои ворота); 3:1 – Соколов, 17; 4:1 – Шистеров, 18; 5:1 – Демин, 20; 5:2 – Смирнов, 25; 5:3 – Богданов, 26; 6:3 – Шистеров, 27; 7:3 – Шистеров, 37; 8:3 – Аширов, 38; 8:4 – Костюков, 46; 8:5 – Седов, 49.

Тюмень – КПРФ (Москва) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Милованов, 6; 2:0 – Батырев, 8; 2:1 – Адри, 15; 2:2 – Гончаров, 29; 3:2 – Батырев, 38.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Норильский Никель (Норильск) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Прокушев, 23; 1:1 – Филиппов, 45; 1:2 – Канивец, 48.

Сибиряк (Новосибирск) – Прогресс (Глазов) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Талес, 25; 1:1 – Мелконян, 27; 2:1 – Кудзиев, 28; 3:1 – Волынюк, 43; 3:2 – Качер, 48.

Динамо (Московская область) – Дина (Москва) – 5:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Асадов, 7; 1:1 – Фукин, 17; 1:2 – Эскердинья, 21; 2:2 – Абрамов, 24 (в свои ворота); 3:2 – Бурков, 28; 3:3 – Эскердинья, 30; 4:3 – Орлов, 39; 5:3 – Бурков, 41.

Вторые матчи

Синара (Екатеринбург) – Ухта – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Тимощенков, 18; 2:0 – Шистеров, 21; 3:0 – Агапов, 46.

Тюмень – КПРФ (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Конов, 13; 1:1 – Пула, 32; 2:1 – Лин, 45 (в свои ворота).

Новая Генерация (Сыктывкар) – Норильский Никель (Норильск) – 4:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Филиппов, 10; 1:1 – Прокушев, 12; 1:2 – Филиппов, 30; 2:2 – Лялин, 32; 3:2 – Гибадуллин, 32; 4:2 – Коданев, 50; 4:3 – Канивец, 50 (6м).

Сибиряк (Новосибирск) – Прогресс (Глазов) – 3:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Сайотти, 10 (6м); 1:1 – Пахомов, 18; 1:2 – Качер, 22 (10м); 2:2 – Иванов, 44 (6м); 3:2 – Сайотти, 45; 3:3 – Райхель, 50.

Динамо (Московская область) – Дина (Москва) – 2:7 (0:1)

Голы: 0:1 – Понкратов, 8; 0:2 – Понкратов, 26; 1:2 – Орлов, 30; 1:3 – Асадов, 40; 1:4 – Фукин, 42 (в свои ворота); 1:5 – Абрамов, 43; 1:6 – Хамадиев, 44; 1:7 – Хамадиев, 45; 2:7 – Бурков, 47.