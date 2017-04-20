Жардим гордится всеми футболистами «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим признался, что остался доволен своими футболистам в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Все мои подопечные играли сегодня на самом высоком уровне. Я доволен тем, как они выступили. На таком уровне ты не можешь как-то ограничивать своих игроков. Мы представляем сейчас всю Францию. Не так часто команды из французской лиги добираются до этой стадии турнира», – сказал Жардим.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.