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    Жардим гордится всеми футболистами «Монако»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим признался, что остался доволен своими футболистам в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    «Все мои подопечные играли сегодня на самом высоком уровне. Я доволен тем, как они выступили. На таком уровне ты не можешь как-то ограничивать своих игроков. Мы представляем сейчас всю Францию. Не так часто команды из французской лиги добираются до этой стадии турнира», – сказал Жардим.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.

    Источник: УЕФА

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    20.04.2017 09:30
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