Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тухель списал поражение от «Монако» на большое количество ошибок

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель посетовал после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» на выезде на слишком частые ошибки, которые привели к вылету команды из турнира.

    «Мы начали хорошо. Несколько раз опасно выдвинулись вперед, а затем пропустили совершенно не обязательный гол. Это пошатнуло нашу веру в собственные силы. Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане и сделали немало неточных пасов.

    Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, но так и не смогли забить еще. У нас были хорошие матчи с тремя защитниками, особенно в Лиге чемпионов, но сегодня нам чего-то не хватило», – признался Тухель.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2017 09:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 апреля 2017, 11:31

      Гнать тухеля в зашей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 20 апреля 2017, 09:11

      Просто монегаски сильней.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11