Тухель списал поражение от «Монако» на большое количество ошибок

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель посетовал после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» на выезде на слишком частые ошибки, которые привели к вылету команды из турнира.

«Мы начали хорошо. Несколько раз опасно выдвинулись вперед, а затем пропустили совершенно не обязательный гол. Это пошатнуло нашу веру в собственные силы. Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане и сделали немало неточных пасов.

Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, но так и не смогли забить еще. У нас были хорошие матчи с тремя защитниками, особенно в Лиге чемпионов, но сегодня нам чего-то не хватило», – признался Тухель.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.